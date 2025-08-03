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7個月3起「列車闖號誌」　台鐵靠ATP抓異常駕駛停勤

▲▼台鐵貨物列車。（資料圖／台鐵提供）

▲7月29日台鐵一列貨物列車機車頭冒進號誌，圖非事件列車。（資料示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

列車「冒進號誌」被視為高危害風險行為，台鐵7月29日發生一起貨物列車在號誌未給予綠燈狀況下，闖行了約130公尺，所幸司機員及時發現有異停車。這已是今年7個月來第3起冒進號誌事件，台鐵除將懲處外，也已擬定改善措施，包括透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為，發現有異，即暫停乘務並拉下訓練。

7月29日上午9時30分，7021次貨物列車機車頭在新竹貨站調車，準備行駛至彰化，原定應該要在調車號誌機前等候號誌，還沒等到號誌轉換綠燈放行時，7021次由機車助理引導往北調車，發生冒進號誌疏失，導致2輛機車頭越過調車號誌機1.5車，司機員在推進約130公尺後驚覺有異，隨即立即停車，所幸未發生意外。

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據了解，台鐵已下令針對貨物列車出庫、調車及連掛作業進行查核，加強對司機員及機車助理重新教育訓練及審查外，也研擬對相關疏失人員記過1次以上，並暫停乘務2個月、記點2點。

對此，台鐵公司表示，該起事件是因司機員欲縮短停車距離，遂以推進方式移動列車，致越過號誌機停車，詳細事故原因由台鐵公司營運安全處調查中，對於違規人員於查明後議處。

不過由於「冒進號誌」等闖紅燈行為被視為列車運轉大忌，除7月29日事件外，台鐵今(114)年1月至6月也發生兩件冒進號誌事件，雖均位於側線，不影響正線行車，但針對冒進號誌高危害風險行為，台鐵已研擬改善對策。

包括建立明確規範與違規處理流程，嚴格要求乘務中不得分心使用手機、電子產品，並加強對於司機員駕駛行為考核，包括：增加ATP隨乘考核頻率、即時糾正超速違規、未落實指認呼喚應答確認等不良駕駛行為。

此外，台鐵也將透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為，發現有異於平常駕駛行為模式者，即暫停乘務，調整日勤接受段內相關訓練。台鐵強調，若因冒進號誌肇生行車責任事故者，除依規定加重懲處外並予以記點，累計7點，不得擔任駕駛員。

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