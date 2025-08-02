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搭郵輪生病！收「29萬帳單」嚇壞了　過來人1招自保

郵輪旅客船上生病收「29萬帳單」嚇傻　過來人勸1招自保

▲有國外網友在論壇Reddit分享搭郵輪時生病，竟收到近萬美元（約新台幣29.5萬元）的帳單。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

搭乘遊輪旅行是不少人喜歡的度假方式之一，有3至5天的短期行程，也有長達數週的長期行程，若長時間在船上，最該擔心的狀況之一就是生病。近日有國外網友分享搭郵輪期間生病，在船上接受治療，事後收到近萬美元（約新台幣29.5萬元）的帳單，讓他嚇傻並勸大家搭郵輪不要生病。有過來人指出，這種狀況可見得行前投保有多重要。

據外媒《每日郵報》報導，有一名國外網友在網路論壇Reddit發文表示，前段時間他去搭乘郵輪旅行，但在船上生病，最後收到的醫藥費帳單讓他嚇了一大跳，還提醒大家稱「搭郵輪千萬別生病」，因為帳單總金額竟高達9759.86美元（約新台幣29.5萬元）。

細看帳單的條列內容，原PO生病在船上做了21項檢查，就要8761美元（約新台幣26.5萬元），加上藥費618.59美元（約新台幣1.8萬元）和醫材費380.27美元（約新台幣1.2萬元）。雖然原PO沒有透露自己生了什麼病，但許多網友看完除了被高額醫藥費嚇到外，也推測原PO應該情況很嚴重。

貼文底下引發熱烈討論，有過來人分享搭郵輪的類似經驗，「多年前搭郵輪遇到意外，不得不緊急坐直升機撤離，好險行前投保的保險足以支付高額費用」、「不要小看旅遊險或是自身的保險，在這種狀況剛好能派上用場」，一些過來人建議無論搭乘哪種交通工具，最好行前都要投保，以防萬一。

報導中，有醫師指出，搭乘郵輪要勤洗手，而且必須使用洗手乳或肥皂，因為旅客在郵輪上長時間密切接觸，傳染病在郵輪傳播速度迅速，故與他人接觸或用餐前都要洗手。

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