男友會開車！「女同學求載一程」惹怒她　兩派吵翻：不會叫車嗎

▲有個女生老是要原PO的男友載她一程。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

是否會介意另一半載其他人？近日有網友發文表示，她男友會騎車，所以之前就有異性朋友不斷拜託男友載她，對此，她實在不解，要找人載，不會找單身的人嗎？也不是什麼緊急狀況，一直找她男友到底是什麼意思？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「不要叫別人的男友載可以嗎」為標題發文，提到男友在學校早已表明，自己不能單獨載女生，然而就有個女生老是會問男友，能不能順路載一程？哪怕被拒絕，還是會不斷詢問其他時間是否可以？甚至要男友直接問原PO。

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原PO透露，她平常其實也很少請男友載她，因為覺得這樣很麻煩對方，因此她實在不解，這樣的女生到底是什麼意思？而且正常人被拒絕後，應該就不會再問了吧？

原PO也認為，如果真的是緊急狀況，或是同個公司沒辦法，那也就算了，但對方有手有腳，為什麼不自己回去？就算真的想被載，不會找沒有女友的人嗎？她真的沒辦法接受另一半單獨載女生。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「單獨真的不行，現場打到腳骨折就沒問題」、「真的，不會叫計程車嗎」、「單獨真的無法」、「沒車的人叫任何人免費載自己都是不對的」、「我跟我男生朋友很麻吉，也住附近，會載來載去，就是一種哥們的感覺，我也不知道怎麼說。如果彼此伴侶在意，那當然不要這樣做」、「男友其實可以說：我趕著載女友，然後不給她說話機會」。

也有網友表示，「真的順路其實還好吧？為什麼要綁死別人交友圈啊」、「不要這麼小氣好嗎？就學生沒車咩」、「我女友也會跟我吵這個，不過我還是會偷偷載」、「單純討論男生載女生，我覺得很正常欸，我也常常被載，對方都有女友，可能我的生活圈的朋友們都覺得順便載一下沒什麼吧，有告知自己的另一半就好」。話題引發討論。