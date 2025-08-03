爸過世突蹦「3名私生子女」分遺產！獨生女傻眼：我只是分支

▲原PO一直以為自己是獨生女。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友指出，她一直以為自己是獨生女，從小到大爸媽都對她很好，爸爸是銀行高層，直到他過世那天一切崩壞，3名私生子女出現要跟她分遺產，「我竟然只是他人生其中一個分支，而不是主線。」不少人看了說，「放下吧，整齣像八點檔。」

原PO在Dcard以「以為自己是獨生女直到分遺產時⋯發現外面還有」為題發文，表示「從小到大，爸媽對我都很好，我以為我們是一個經濟狀況不錯，甚至有點幸福的家庭。爸爸是銀行高層，平常給人的感覺是忙於事業，平常不太多話，但很疼我。」

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原PO指出，當她考上理想大學，爸爸紅著眼眶說，「妳是我這輩子最驕傲的作品。」原PO說，「我當時感動到哭，誰知道，那句話原來不是只有我一個人聽過，直到他過世那天，所有我相信的事，都崩了。」

原PO表示，爸爸腦中風過世走得突然，替他辦完告別式，進入遺產繼承程序，律師突然打給她說要開會召集所有繼承人。原PO說，「蛤？就我跟媽媽而已，還有誰？直到開會那天，我坐在會議室裡，看著三個陌生人走進來，一個看起來三十多歲的女生、一個我這個年紀的男生，還有一個根本像剛成年不久的女生。」

律師指出，「他們都是令尊的子女」原PO說，「我瞬間感覺世界炸裂，我真的不敢相信，我爸，這麼沉穩正經、整天穿西裝開會的男人，居然在外面有三個私生子女？這種事情，不是只有電視劇才會演的嗎？怎麼會發生在我身上？」

原PO強調，「更離譜的是，她根本知道這些孩子的存在，遺囑裡還明確分配了財產給他們。這代表什麼？代表他早就安排好了這一切，只是我們母女從頭到尾都被瞞在鼓裡！」原PO當晚睡不著，心中只有一句話一直迴盪，「他根本不是我以為的那個人。」

原PO說，「回想起來，他真的很少主動講話，總是讓我們以為他工作太累、不擅長表達，但現在我才發現，他不是不擅長表達，他是太擅長隱瞞，他不是木訥，他是冷靜到可以一手安排兩種人生，還能讓我們誰都不知道。」

媽媽又說，她以前懷疑過一個，但沒說出來。原PO指出，「我真的不知道該怎麼形容那種感覺，不是單純的生氣，而是一種被背叛到連自己是誰都搞不清楚的荒謬感，我從小被教要努力、守規矩、有道德。結果最後我才發現，我爸，這麼一個說要給我榜樣的男人，他自己做的事最不堪。」

年紀最大的私生女說，她沒要搶什麼也沒要吵。原PO回，「如果今天是妳，妳能原諒嗎？」私生女指出，「不能。但我也不是自願被生出來的。」原PO嘆，「我那瞬間真的愣住了，她說的沒錯。錯的是我爸，不是他們，但我心裡還是很難過，很憤怒，我爸一輩子在別人眼中都很體面，卻給我留下一個這麼骯髒的結局。」

原PO說，「現在財產大家要平分，連我從小長大的家也要變成共有產，妳問我公平嗎？法律上公平，但我心裡真的無法接受，我不是貪財，但我不能接受的是，我竟然只是他人生其中一個分支，而不是主線。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「先讓媽媽主張配偶剩餘財產分配，剩下的才是遺產」、「人走了，妳就放下吧，整齣像八點檔」、「這個痛，可能會一直想起來，好無助」、「我也是私生的子女，但要怪去怪妳的爸爸，他渣不干我們私生子女的事，可以選擇的話我也想當正宮的」。

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