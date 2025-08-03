　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸過世突蹦「3名私生子女」分遺產！獨生女傻眼：我只是分支

原PO表示，她一直以為自己是獨生女。（示意圖／Pexels）

▲原PO一直以為自己是獨生女。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友指出，她一直以為自己是獨生女，從小到大爸媽都對她很好，爸爸是銀行高層，直到他過世那天一切崩壞，3名私生子女出現要跟她分遺產，「我竟然只是他人生其中一個分支，而不是主線。」不少人看了說，「放下吧，整齣像八點檔。」

原PO在Dcard以「以為自己是獨生女直到分遺產時⋯發現外面還有」為題發文，表示「從小到大，爸媽對我都很好，我以為我們是一個經濟狀況不錯，甚至有點幸福的家庭。爸爸是銀行高層，平常給人的感覺是忙於事業，平常不太多話，但很疼我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，當她考上理想大學，爸爸紅著眼眶說，「妳是我這輩子最驕傲的作品。」原PO說，「我當時感動到哭，誰知道，那句話原來不是只有我一個人聽過，直到他過世那天，所有我相信的事，都崩了。」

原PO表示，爸爸腦中風過世走得突然，替他辦完告別式，進入遺產繼承程序，律師突然打給她說要開會召集所有繼承人。原PO說，「蛤？就我跟媽媽而已，還有誰？直到開會那天，我坐在會議室裡，看著三個陌生人走進來，一個看起來三十多歲的女生、一個我這個年紀的男生，還有一個根本像剛成年不久的女生。」

律師指出，「他們都是令尊的子女」原PO說，「我瞬間感覺世界炸裂，我真的不敢相信，我爸，這麼沉穩正經、整天穿西裝開會的男人，居然在外面有三個私生子女？這種事情，不是只有電視劇才會演的嗎？怎麼會發生在我身上？」

原PO強調，「更離譜的是，她根本知道這些孩子的存在，遺囑裡還明確分配了財產給他們。這代表什麼？代表他早就安排好了這一切，只是我們母女從頭到尾都被瞞在鼓裡！」原PO當晚睡不著，心中只有一句話一直迴盪，「他根本不是我以為的那個人。」

原PO說，「回想起來，他真的很少主動講話，總是讓我們以為他工作太累、不擅長表達，但現在我才發現，他不是不擅長表達，他是太擅長隱瞞，他不是木訥，他是冷靜到可以一手安排兩種人生，還能讓我們誰都不知道。」

媽媽又說，她以前懷疑過一個，但沒說出來。原PO指出，「我真的不知道該怎麼形容那種感覺，不是單純的生氣，而是一種被背叛到連自己是誰都搞不清楚的荒謬感，我從小被教要努力、守規矩、有道德。結果最後我才發現，我爸，這麼一個說要給我榜樣的男人，他自己做的事最不堪。」

年紀最大的私生女說，她沒要搶什麼也沒要吵。原PO回，「如果今天是妳，妳能原諒嗎？」私生女指出，「不能。但我也不是自願被生出來的。」原PO嘆，「我那瞬間真的愣住了，她說的沒錯。錯的是我爸，不是他們，但我心裡還是很難過，很憤怒，我爸一輩子在別人眼中都很體面，卻給我留下一個這麼骯髒的結局。」

原PO說，「現在財產大家要平分，連我從小長大的家也要變成共有產，妳問我公平嗎？法律上公平，但我心裡真的無法接受，我不是貪財，但我不能接受的是，我竟然只是他人生其中一個分支，而不是主線。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「先讓媽媽主張配偶剩餘財產分配，剩下的才是遺產」、「人走了，妳就放下吧，整齣像八點檔」、「這個痛，可能會一直想起來，好無助」、「我也是私生的子女，但要怪去怪妳的爸爸，他渣不干我們私生子女的事，可以選擇的話我也想當正宮的」。

延伸閱讀
為躲前男友搬到高級大樓！夜店女公關才發「應該沒事了吧」　停車場遇埋伏遭割頸亡
黑歷史曝！友人爆料夜店安管是「豬肉店小開」　前前女友也遭施暴
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹深夜全裸怪叫　被警壓制後突「倒地暴斃」
花蓮陸配村長「仍具中國籍」遭解職　她痛批：故意擾民
葡萄牙宣布進入「全國警戒狀態」　持續至8月7日
20歲女大生遭輾斃　醫學院留學夢碎
獨／高雄醫院遭20黑衣人闖入　壓制保全砸設備
「9種開頭」的陌生來電別接！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豪雨狂灌「7路段中斷」　台20線邊坡坍方明上午搶通

千呼萬喚！中部首座海生館8/21試營運　8/8票價公布

爸過世突蹦「3名私生子女」分遺產！獨生女傻眼：我只是分支

何博文「圓鍬挖水溝」最強菜農傻了！PO怪手照：能不能幹實事

中南部豪雨炸9天　氣象署破天荒「發2資料」！5地區雨量破2000毫米

快訊／國家警報響！雷雨轟7縣市　1地暴雨告警

快訊／19縣市豪大雨特報！3地下到紫爆

「9種開頭」的陌生來電別接！警政署曝：+886一定是詐騙

台南山區24小時「雨量破726毫米」！粉專點名2地　雨勢一片紫爆

今離島3航線船班因豪雨停駛　6航次受影響

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

台南暴雨淹水

豪雨狂灌「7路段中斷」　台20線邊坡坍方明上午搶通

千呼萬喚！中部首座海生館8/21試營運　8/8票價公布

爸過世突蹦「3名私生子女」分遺產！獨生女傻眼：我只是分支

何博文「圓鍬挖水溝」最強菜農傻了！PO怪手照：能不能幹實事

中南部豪雨炸9天　氣象署破天荒「發2資料」！5地區雨量破2000毫米

快訊／國家警報響！雷雨轟7縣市　1地暴雨告警

快訊／19縣市豪大雨特報！3地下到紫爆

「9種開頭」的陌生來電別接！警政署曝：+886一定是詐騙

台南山區24小時「雨量破726毫米」！粉專點名2地　雨勢一片紫爆

今離島3航線船班因豪雨停駛　6航次受影響

快訊／高屏溪出海口赫見浮屍　疑為旗山台29線跌大排女騎士

Jennie愛牌墨鏡CHIMI台灣買得到　韓星最愛STAND OIL戴上時髦顯臉小

豪雨狂灌「7路段中斷」　台20線邊坡坍方明上午搶通

八色烤肉中友店8月底熄燈「全台剩1間」　業者曝最新開店規劃

香港財長：下半年經濟持續增長　但幅度較弱

《九品芝麻官》64歲如花中風癱瘓一度命危！　復健6年後現況曝光

中俄「海上聯合-2025」全面展開聯合演習

花蓮陸配村長「仍具中國籍」8/1遭解職　她提訴願爭權益

下半年的國定假日增3天　勞動部列6要點「放假工資照給」

快訊／汐止山區驚見浮腫男屍掛樹上！警急拉封鎖線採證追死因

【淹水變狗狗水上樂園】快樂歐告成唯一贏家 小跳步逛大街

生活熱門新聞

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

下到沒完沒了！　有望雨停時間曝

童仲彥假釋期滿近況曝！通過國考「新身分」超驚人

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

快訊／國家警報響！　大雷雨擴10縣市

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

台南暴雨路面積水！50分鐘退水畫面曝

快訊／下不停！　大雷雨轟5縣市

更多熱門

相關新聞

台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哀鴻遍野

台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哀鴻遍野

美國宣布對台對等關稅暫定20％，高於日、韓的15％，機械、工具機產業面對的衝擊高於預期，機械公會呼籲政府應持續與美方溝通，爭取與競爭對手日、韓相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，以維持機械產業的國際競爭力。

陳文茜又住院！「一原因」連扎9針喊：太痛了

陳文茜又住院！「一原因」連扎9針喊：太痛了

韓國醫美退稅沒了！10%優惠年底喊卡

韓國醫美退稅沒了！10%優惠年底喊卡

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

微軟曝「10大AI難取代工作」　藍領成新寵

微軟曝「10大AI難取代工作」　藍領成新寵

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面