卓榮泰下令加速災後復原　丹娜絲風災特別條例已匡列近300億

▲行政院長卓榮泰前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰4日前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形時，要求全數、全力加速推動災後復原工作，將「行政院雲嘉南災後復原前進指揮所」變成「加速指揮所」，為災區民宅修繕進行更多媒合。同時，《丹娜絲颱風災後復原特別條例》（草案）目前匡列的預算已將近300億元，未來會一併考量0728豪雨受災狀況來提高預算規模，並於本週四（8月7日）行政院會通過後，送立法院審議。

卓榮泰表示，丹娜絲颱風是百年罕見由台灣海峽北上並從嘉義登陸的颱風，自颱風形成迄今一個月來，台灣又遭逢0728豪雨侵襲，高雄山區自7月28日起至8月4日中午12時止，累積雨量已逾2,800毫米，超過莫拉克颱風累積雨量紀錄，且目前部分地區仍持續降雨中，災情已非單一縣市所能處理，因此行政院於7月30日成立「行政院雲嘉南災後復原前進指揮所」因應。

卓榮泰指出，前進指揮所成立不到一週內，已動員多家廠商投入災屋修繕，累積媒合戶數逾400戶、簽約戶數約150多戶，其中經濟部所認養的責任區域，截至昨（3）日止，計有29家修繕廠商積極投入，並已媒合79戶受災戶。他感謝水利署、台灣自來水公司協力廠商及營造業同業公會，在民眾遭遇災變之際能夠不計成本、講求效率、全心全力投入災屋修繕行列，未來在公共工程推動上，也會以此為基礎展開更進一步的合作。

同時，為協助災區迅速復原，卓榮泰表示，行政院已核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入、「媒合簽約獎勵金」加碼補助8月17日完成簽約民眾，這些都是過去所沒有的救（協）助措施。

卓榮泰強調，這是一個新模式的開始，他要求在此模式下，全數、全力加速推動災後復原工作，將「前進指揮所」變成「加速指揮所」，加速且更廣泛地在各災區進行更多房屋修繕媒合，同時各相關部會所認養的責任區域，必須加速投入復原工作，並給予地方政府更多行政作業上之協助。

卓榮泰提到，他也請經濟部長郭智輝協調電器公會廠商朋友繼續投入更多捐助，除給予災區民眾在檢查修復電器設備方面更多優惠外，也期盼能捐贈更多冷氣、洗衣機、除濕機等設備，並以低收入戶為優先，以協助家園復建。此外，在房屋修繕方面，未來對於低收入戶及中低收入戶，將一律由政府優先處理，不需這些弱勢民眾再支出任何修繕費用，這也是政府在衡酌目前財政狀況之下，希望逐步到位的措施。

卓榮泰表示，《丹娜絲颱風災後復原特別條例》（草案）目前匡列的預算已將近300億元，如加上此次0728豪雨造成高雄、屏東等中南部地區之災情，相關預算規模一定會再往上增加。

他強調，政府的立場是願意，並且應該將國家經費、資源放在受災民眾及災區身上，讓大家儘速回復正常生活，因此上開特別條例及未來所編列的特別預算，一定會將0728豪雨受災狀況納入其中，而本週四（8月7日）行政院會將先通過特別條例，並送立法院審議通過後，接續編列特別預算。

▼行政院長卓榮泰前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形。（圖／行政院提供）

