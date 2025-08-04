　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰下令加速災後復原　丹娜絲風災特別條例已匡列近300億

▲▼行政院長卓榮泰前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰4日前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形時，要求全數、全力加速推動災後復原工作，將「行政院雲嘉南災後復原前進指揮所」變成「加速指揮所」，為災區民宅修繕進行更多媒合。同時，《丹娜絲颱風災後復原特別條例》（草案）目前匡列的預算已將近300億元，未來會一併考量0728豪雨受災狀況來提高預算規模，並於本週四（8月7日）行政院會通過後，送立法院審議。

卓榮泰表示，丹娜絲颱風是百年罕見由台灣海峽北上並從嘉義登陸的颱風，自颱風形成迄今一個月來，台灣又遭逢0728豪雨侵襲，高雄山區自7月28日起至8月4日中午12時止，累積雨量已逾2,800毫米，超過莫拉克颱風累積雨量紀錄，且目前部分地區仍持續降雨中，災情已非單一縣市所能處理，因此行政院於7月30日成立「行政院雲嘉南災後復原前進指揮所」因應。

卓榮泰指出，前進指揮所成立不到一週內，已動員多家廠商投入災屋修繕，累積媒合戶數逾400戶、簽約戶數約150多戶，其中經濟部所認養的責任區域，截至昨（3）日止，計有29家修繕廠商積極投入，並已媒合79戶受災戶。他感謝水利署、台灣自來水公司協力廠商及營造業同業公會，在民眾遭遇災變之際能夠不計成本、講求效率、全心全力投入災屋修繕行列，未來在公共工程推動上，也會以此為基礎展開更進一步的合作。

同時，為協助災區迅速復原，卓榮泰表示，行政院已核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入、「媒合簽約獎勵金」加碼補助8月17日完成簽約民眾，這些都是過去所沒有的救（協）助措施。

卓榮泰強調，這是一個新模式的開始，他要求在此模式下，全數、全力加速推動災後復原工作，將「前進指揮所」變成「加速指揮所」，加速且更廣泛地在各災區進行更多房屋修繕媒合，同時各相關部會所認養的責任區域，必須加速投入復原工作，並給予地方政府更多行政作業上之協助。

卓榮泰提到，他也請經濟部長郭智輝協調電器公會廠商朋友繼續投入更多捐助，除給予災區民眾在檢查修復電器設備方面更多優惠外，也期盼能捐贈更多冷氣、洗衣機、除濕機等設備，並以低收入戶為優先，以協助家園復建。此外，在房屋修繕方面，未來對於低收入戶及中低收入戶，將一律由政府優先處理，不需這些弱勢民眾再支出任何修繕費用，這也是政府在衡酌目前財政狀況之下，希望逐步到位的措施。

卓榮泰表示，《丹娜絲颱風災後復原特別條例》（草案）目前匡列的預算已將近300億元，如加上此次0728豪雨造成高雄、屏東等中南部地區之災情，相關預算規模一定會再往上增加。

他強調，政府的立場是願意，並且應該將國家經費、資源放在受災民眾及災區身上，讓大家儘速回復正常生活，因此上開特別條例及未來所編列的特別預算，一定會將0728豪雨受災狀況納入其中，而本週四（8月7日）行政院會將先通過特別條例，並送立法院審議通過後，接續編列特別預算。

▼行政院長卓榮泰前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長卓榮泰前往台南柳營區視察災區房屋修繕重建情形。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大雷雨車禍整輛解體！　24歲駕駛慘死
英國前首相強生今抵台　首度訪台將晉見賴清德、拜會蔡英文
快訊／八炯被爆模仿納粹　德國在台協會發聲了
快訊／河智媛、禹洙漢的台灣老闆遭砍死
快訊／雨還沒下完！大雷雨炸3縣市「國家警報響」
快訊／內湖熱飆38.2度　北市高溫「紅色警戒」
南韓經濟崩潰如溫水煮青蛙！高昂代價換美15%關稅　遭中國逼入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

英國前首相強生今抵台　首度訪台將晉見賴清德、拜會蔡英文

當志工清水溝、涉水送便當遭謝龍介酸表演　林俊憲嗆：不然誰去？

快訊／八炯被爆模仿納粹　德國在台協會：譴責所有崇拜、讚美納粹行為

八炯遭爆研究納粹煽動反共　朱立倫：對歷史上受難者最大的褻瀆

八炯遭爆學納粹「操控群眾」　趙少康：感謝台灣人擋下牛鬼蛇神

卓榮泰下令加速災後復原　丹娜絲風災特別條例已匡列近300億

批何博文「表演」台南清水溝滿身泥　謝龍介：開小怪手比較實在

陳玉珍喊砍國土韌性預算　民進黨轟傷害國軍海巡：罷免後秋後算帳

嚴厲譴責八炯有意效仿納粹！　時力：社會底線不因黨派有所不同

823也挺大罷免？　童子賢稱訊息量太多：台灣是民主開放社會

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

英國前首相強生今抵台　首度訪台將晉見賴清德、拜會蔡英文

當志工清水溝、涉水送便當遭謝龍介酸表演　林俊憲嗆：不然誰去？

快訊／八炯被爆模仿納粹　德國在台協會：譴責所有崇拜、讚美納粹行為

八炯遭爆研究納粹煽動反共　朱立倫：對歷史上受難者最大的褻瀆

八炯遭爆學納粹「操控群眾」　趙少康：感謝台灣人擋下牛鬼蛇神

卓榮泰下令加速災後復原　丹娜絲風災特別條例已匡列近300億

批何博文「表演」台南清水溝滿身泥　謝龍介：開小怪手比較實在

陳玉珍喊砍國土韌性預算　民進黨轟傷害國軍海巡：罷免後秋後算帳

嚴厲譴責八炯有意效仿納粹！　時力：社會底線不因黨派有所不同

823也挺大罷免？　童子賢稱訊息量太多：台灣是民主開放社會

閃公車失控！彰化黑車猛撞石墩「整車解體」　1死1重傷

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

郭靜開唱一半！突遭粉絲「搶麥硬控1分鐘」狂唱王心凌

超商領包裹「店員突脫口3字簡語」！男友秒破解真相 阿本：我很俗

日本網紅來台4次「大讚1現象」　去熱炒店驚呆：真的嚇一跳

落髮、出油好困擾！99%的女生都做錯的3個洗髮細節

全家出席婚禮！人妻突遭公公「行刑式槍殺」　家人驚恐目睹

俄軍愛滋感染率暴增2000％原因曝光　報告：損失恐超越侵烏

2025台灣周將於10／15～23日舉行　彰顯推動亞洲資產管理中心決心

藍波正妹女兒飆跳〈看我72變〉致敬！　啦啦隊中場SOLO傳承爸衣缽

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

政治熱門新聞

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

罷團嗆選民低智商　自曝823要做降智圖卡

台灣20％基本已確認？　白宮行政命令文件解答「暫時性關稅」

普發現金1萬恐得舉債　政院擬提釋憲、列排富條款

台美關稅談判　我方有信心爭取至少降至15％

王義川嗆「不服命令的滾」　苦苓挺世堅

八炯被爆研究納粹搞革命　網友洗版德國在台協會：出來譴責不要雙標

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

在野邀卓揆關稅專報協商火爆　黃國昌突閃人

快訊／八炯被爆模仿納粹　德國在台協會發文譴責了

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

閩南狼控八炯學納粹　民進黨譴責

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

更多熱門

相關新聞

在野邀卓揆關稅專報協商火爆　黃國昌突閃人

在野邀卓揆關稅專報協商火爆　黃國昌突閃人

美國總統川普宣布台灣關稅稅率為20％，民眾黨黨團要求行政院長卓榮泰到立院進行專案報告，並於今（4日）召集黨團協商。藍綠白於會中都支持卓榮泰應赴立院報告，但民進黨團認為，應等談定後再來，否則影響到後續談判在野黨誰能負責？遭到藍白兩黨砲轟，關稅的結果沒有暫時性，希望卓榮泰針對產業遭受影響評估報告，雙方爭論不休，途中主席黃國昌無故離席，交由民眾黨立委張啟楷代理主持，最後協商無共識，張宣布「接下來依照議事規則處理。」

雲嘉南災屋修繕近400戶完成登記　17日前簽約可領2萬尾款加碼補助

雲嘉南災屋修繕近400戶完成登記　17日前簽約可領2萬尾款加碼補助

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

黃捷等高雄立委聲明　爭取豪雨納重建條例

黃捷等高雄立委聲明　爭取豪雨納重建條例

藍懷疑圖利喊砍韌性預算　綠轟雞蛋裡挑骨頭

藍懷疑圖利喊砍韌性預算　綠轟雞蛋裡挑骨頭

關鍵字：

災後復原卓榮泰災區修繕特別條例預算

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

宋英奎驟逝享年55歲！

即／超商購物被攻擊！台中男「遭利器狂刺」命危

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面