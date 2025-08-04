盧秀燕憂20％關稅「台灣面臨雙重災難」　8縣市向中央提15解方

▲中部8縣市共同向中央出「15項解方」。（圖／台中市府新聞局）



記者張靖榕／綜合報導

面對美國自8月起對台灣部分產品課徵20%關稅的政策衝擊，台中市長盧秀燕3日邀集中部七縣市首長召開中台灣區域治理平台線上會議，針對出口導向產業受創問題共商對策，並會後聯合向中央政府提出「15項解方」，涵蓋持續與美國談判、普發現金1萬、保障農業、加速分散海外市場等面向，呼籲中央與地方攜手協助業者因應挑戰。

盧秀燕指出，台灣當前正面臨「雙重災難」，一是南部與中部地區連日暴雨釀災，二是來自美國的關稅壓力，重創以出口為主的產業。她強調，中部地區的機械、自行車、手工具、精密工業等多為台灣出口支柱，當前正承受極大壓力。她表示，近期已接見包括德國、歐盟及亞洲多國經貿使節，爭取市場協助轉向，並透露台中市府已編列2,500萬元預算，協助9大產業工會赴海外參展搶單。

與會者包括台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢與新竹市代理市長邱臣遠等八縣市首長或代表。會中各縣市代表分享轄內產業現況，並一致認為中央應主動協調、及早作為。

台中市府條列出以下「15項解方」。

1. 「持續談判爭取更低稅率」，持續與美國談判、爭取關稅降至15%以下，特別針對高科技產品爭取不高於現行稅率。

2. 穩定匯率支持產業。

3. 支持編列特別預算。

4. 中央減列之地方補助款應盡速回補。

5. 加速普發每人1萬元現金。

6. 凍漲水電油等民生物價，避免增加企業與民眾負擔；

7. 保障勞工權益，提供穩定就業及生活保障。

8. 「保護農業堅守防線」，農業不得作為談判籌碼，應堅守農產品防線，例如參照韓國劃出農業紅線。

9. 公開受影響產業清單與稅則編碼，讓業者掌握資訊。

10. 「公開關稅談判內容及交換條件」，讓全民和產業了解。

11. 協助產業分散海外市場與拓展非美訂單。

12. 補助業者參與國際展會、開拓新市場；

13. 強化在地產業人才培育與轉型支持；

14. 中央應定期與地方溝通，滾動檢討產業政策與調查；

15. 落實進口農產品標示產地與總量管制，在不傷害農業的前提下，強制要求進口農產品標示產地，並對部分農產品如稻米等，實施總量管制，以保護本地農業。