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日本活火山「草津白根山」地震頻傳　氣象廳調升警戒等級

▲▼ 。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲氣象廳4日清晨調高火山噴發警戒等級至二級。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

日本群馬縣活火山草津白根山近日火山性地震次數增加，氣象廳4日清晨調高火山噴發警戒等級至二級，限制火山口周邊人員進入。

NHK報導，白根山湯釜火口湖附近3日下午頻繁發生火山性地震，截至4日清晨5時的過去這24小時期間，總計觀測到40起地震。此外，從去年6月開始，湯釜火口湖周圍地底淺層出現地盤緩慢膨脹的現象，種種跡象顯示火山活動變得越來越活躍。

對此，氣象廳4日清晨5時50分調整火山噴發警戒等級，從一級（留意）上調至二級（限制火山口周邊進入）。

氣象廳提醒，湯釜周邊約一公里範圍屬於高風險區域，警戒可能伴隨噴發落下的大型火山噴石，呼籲民眾依循地方政府指示，避免進入危險區域。此外，下風處地區在火山噴發期間，除了火山灰沉降，也有可能會落下小型火山碎石，務必提高警覺。

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日本活火山地震頻傳　警戒等級調升

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