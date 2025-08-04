「極限暴雨」17天後再襲南韓！居民2500人緊急撤離　1人因急流喪命

▲南韓全羅南道務安郡迎來極限暴雨，最大時雨量超過140mm。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

受到今年第8號颱風竹節章（CO-MAY）所造成的蝴蝶效應，加上酷暑後流入過多水蒸氣等影響，韓國西南部、東南部再度慘遭「200年一遇」的極限暴雨侵襲，其中光是務安機場1個小時內就降下超過140mm的雨量，而光州市區的住宅和商家在17天後又淪為充滿泥濘的水鄉澤國，全國超過2500人撤離，暴雨造成1人死亡。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（4）日指出，受到此次南部地方暴雨影響，截至4日上午4時30分，釜山、光州、忠清南道、全羅南道、慶尚南北道等6個市與道、27個市郡區一共2523名居民撤離，其中仍有2498人待在避難中心、尚未返回住處。

從昨（3）日0時至4日上午5時，全羅南道務安郡累積降雨量達289.5mm，其中光是務安國際機場從3日晚間7時10分至晚間8時10分，在1個小時內就降下142.1mm的「極限暴雨」，當局隨即發布土石流警報；至於其他方的累積降雨量，全羅北道群山市於青島240.5mm、慶尚南道陜川郡212.7mm、光州市197.9mm、慶尚北道高靈郡196.5mm。

此次極限暴雨造1人死亡，為來自全羅南道務安郡的60多歲男子，他於3日晚間8時遭湍急的水流沖走，被發現時早已停止呼吸心跳，不過當局目前仍在釐清詳細的死亡原因。

▲南韓全羅南道咸平郡農田慘遭洪水和泥流淹沒。（圖／VCG）

報導指出，韓國西南部重要大城市光州，在短短17天以內遭逢兩次「極限暴雨」侵襲，光州市北區商家與住宅受創嚴重，在經過暴雨一晚襲擊後，道路全都是泥濘、花盆凌亂散落在道路，排水孔堆滿垃圾。

另外，位於韓國東南部的釜山、蔚山、慶州同樣降下豪雨，其中蔚山市從3日晚間11時至4日上午7時就降下113.8mm的雨量，最大時雨量為65.3mm，氣象當局預估釜山、蔚山、慶州未來仍會持續降下120mm的雨量。

光州氣象廳分析，即便8號颱風竹節章已經在中國南部轉弱為低氣壓，但低氣壓仍持續接近西海（黃海），且韓半島（朝鮮半島）周圍有多個持續發展的中級規模低氣壓，在受到蝴蝶效應的影響下，加上前幾日酷暑使得水蒸氣增加，導致韓國南部形成旺盛的雲雨帶，因此帶來旺盛的降雨。