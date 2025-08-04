麥當勞APP最新「7大優惠券」　蘋果派買1送1、小薯折20元

▲麥當勞本周優惠券出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周最新優惠來了，祭出蘋果派買1送1、吉事漢堡免費送，以及最新楊枝甘露冰炫風現折10元等好康，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。另外，摩斯漢堡APP也網羅一系列組合優惠，包括元氣早餐、經典套餐可享買3送1，還有超人氣大杯冰紅茶買25送25，換算下來每杯只要20元。

●門市限定（使用期限：即日起至8月6日）

1. 單點楊枝甘露冰炫風現折10元

2. 單點蘋果派買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至8月10日）

1. 單點小薯現折20元

2. 買早餐雙層麥香魚套餐送薯餅（10:30前使用）

3. 買雙層麥香雞套餐送小薯（10:30後使用）

4. 買超值全餐送蘋果派（得來速限定使用至8月8日）

●門市限定（使用期限：8月8日至8月10日）

1. 買超值全餐送吉事漢堡

▲摩斯漢堡APP「MOS跨店取」祭出最新量購優惠。（圖／業者提供）

摩斯漢堡APP「MOS跨店取」也祭出最新量購優惠，可享「摩斯大杯紅茶買25送25特價1000元」，每杯下殺20元；「摩斯經典奶茶買6送4特價360元」；「中杯摩斯咖啡買10送8特價486元」；「經典米漢堡套餐買3送1」，皆搭配超人氣黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶。

還有「經典蛋堡（培根雞蛋堡／火腿歐姆蛋堡／番茄吉士蛋堡）3選1套餐」，皆搭配方塊薯餅及大杯冰紅茶；「元氣牛肉蛋堡及蛋堡3選1雙人早餐」，限時販售至9月30日；期間加碼享經典米漢堡免費升級優惠，凡兌換經典米漢堡時可升等為超級大麥米，升級不加價。