2大外送平台「8月限定優惠」懶人包　bb.q、路易莎買1送1

▲Uber Eats8月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

2大外送平台8月限定優惠出爐，Uber Eats本月有多家店精選品項買1送1，包括達美樂、Q Burger、bb.q CHICKEN、漢堡王等，foodpanda則推「天天省天天爽」超殺優惠，美食外送指定餐廳下單滿額打65折，數量有限、兌完為止。

★Uber Eats

●全用戶優惠

1. 即日起至8月12日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括達美樂、晨間廚房、路易莎、bb.q CHICKEN，數量有限、送完為止。

2. 即日起至8月12日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括Popeyes、朱記、六星炸雞、周記豆花、瑪哈印度料理，數量有限、送完為止。

3. 即日起至8月12日免優惠碼可享「必勝客火山熔岩比薩7折」優惠，數量有限、送完為止。

4. 即日起至8月12日免優惠碼可享「漢堡王花生培根脆雞堡餐、飲料、大玉米濃湯買1送1」，數量有限、送完為止。

5. 即日起至8月12日免優惠碼可享「福勝亭、三商鮮五丼、三商炸雞、品川蘭指定品項買1送1」，數量有限，送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至8月12日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「最爸氣」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括達美樂、晨間廚房、路易莎、bb.q CHICKEN等，數量有限、送完為止。

2. 即日起至8月12日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「八月加菜」下單滿350元再打85折，單筆最高現折100元，精選商家包括Popeyes、朱記、六星炸雞、周記豆花、瑪哈印度料理等，數量有限、送完為止。

3. 即日起至8月12日免優惠碼可享「必勝客夏威夷個人比薩、彩蔬鮮菇個人比薩買1送1」，數量有限、送完為止。

4. 即日起至8月12日免優惠碼可享「肯德基咔啦雞腿堡雞塊絕配餐打79折、鱈魚圈圈+雞塊點心組打76折，中杯飲料買1送1」等優惠，數量有限、送完為止。

5. 即日起至8月12日免優惠碼可享「Q Burger大杯美式黑咖啡、QQ地瓜球買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

6. 即日起至8月12日免優惠碼可享「漢堡王花生培根脆雞堡餐、飲料、大玉米濃湯買1送1」優惠，加碼推「安格斯牛肉堡雙人滿足餐5折」，數量有限、送完為止。

7. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「八月享外帶」，可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，每人限用5次。

8. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「會員八月點」，可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

9. 即日起至8月15日凡輸入優惠碼「會員八月吃」，可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

10. 即日起至8月14日凡輸入優惠碼「四週年獨享」，可享「Uber Eats優市下單滿799元現折70元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11. 即日起至8月14日凡輸入優惠碼「四週年獨家」，可享「Uber Eats優食下單滿799元現折70元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲foodpanda8月限定優惠出爐。（圖／foodpanda提供）

★foodpanda

●美食外送天天省天天爽

1. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿320元打65折」優惠，最高現折112元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿480元打65折」優惠，最高現折168元，數量有限、兌完為止。

●8月超級會員日優惠

1. 8月6日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY32」，pandapro會員可享「漢堡王下單滿299元打7折」優惠，最高現折90元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 8月6日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY32」，pandapro會員可享「五桐號下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 8月13日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY33」，pandapro會員可享「珍煮丹下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 8月20日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY34」，pandapro會員可享「鮮茶道下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 8月27日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY35」，pandapro會員可享「麻古茶坊下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●生鮮雜貨平日限定79折優惠

1. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「統一超商下單滿349元打79折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「小北百貨下單滿499元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

3. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「美廉社下單滿499元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

4. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「大全聯下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

5. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「屈臣氏下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

6. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「家樂福下單滿699元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

●生鮮雜貨

1. 8月9日、8月23日凡輸入優惠碼「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿799元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日凡輸入優惠碼「週日買全聯」，可享「全聯福利中心最高10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣，每人限用4次 ，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。