　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2大外送平台「8月限定優惠」懶人包　bb.q、路易莎買1送1

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats8月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

2大外送平台8月限定優惠出爐，Uber Eats本月有多家店精選品項買1送1，包括達美樂、Q Burger、bb.q CHICKEN、漢堡王等，foodpanda則推「天天省天天爽」超殺優惠，美食外送指定餐廳下單滿額打65折，數量有限、兌完為止。

★Uber Eats

●全用戶優惠 
1. 即日起至8月12日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括達美樂、晨間廚房、路易莎、bb.q CHICKEN，數量有限、送完為止。

2. 即日起至8月12日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括Popeyes、朱記、六星炸雞、周記豆花、瑪哈印度料理，數量有限、送完為止。

3. 即日起至8月12日免優惠碼可享「必勝客火山熔岩比薩7折」優惠，數量有限、送完為止。

4. 即日起至8月12日免優惠碼可享「漢堡王花生培根脆雞堡餐、飲料、大玉米濃湯買1送1」，數量有限、送完為止。

5. 即日起至8月12日免優惠碼可享「福勝亭、三商鮮五丼、三商炸雞、品川蘭指定品項買1送1」，數量有限，送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠
1. 即日起至8月12日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「最爸氣」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括達美樂、晨間廚房、路易莎、bb.q CHICKEN等，數量有限、送完為止。

2. 即日起至8月12日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「八月加菜」下單滿350元再打85折，單筆最高現折100元，精選商家包括Popeyes、朱記、六星炸雞、周記豆花、瑪哈印度料理等，數量有限、送完為止。

3. 即日起至8月12日免優惠碼可享「必勝客夏威夷個人比薩、彩蔬鮮菇個人比薩買1送1」，數量有限、送完為止。

4. 即日起至8月12日免優惠碼可享「肯德基咔啦雞腿堡雞塊絕配餐打79折、鱈魚圈圈+雞塊點心組打76折，中杯飲料買1送1」等優惠，數量有限、送完為止。

5. 即日起至8月12日免優惠碼可享「Q Burger大杯美式黑咖啡、QQ地瓜球買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

6. 即日起至8月12日免優惠碼可享「漢堡王花生培根脆雞堡餐、飲料、大玉米濃湯買1送1」優惠，加碼推「安格斯牛肉堡雙人滿足餐5折」，數量有限、送完為止。

7. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「八月享外帶」，可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，每人限用5次。

8. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「會員八月點」，可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

9. 即日起至8月15日凡輸入優惠碼「會員八月吃」，可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

10. 即日起至8月14日凡輸入優惠碼「四週年獨享」，可享「Uber Eats優市下單滿799元現折70元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11. 即日起至8月14日凡輸入優惠碼「四週年獨家」，可享「Uber Eats優食下單滿799元現折70元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda8月限定優惠出爐。（圖／foodpanda提供）

★foodpanda

●美食外送天天省天天爽
1. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿320元打65折」優惠，最高現折112元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿480元打65折」優惠，最高現折168元，數量有限、兌完為止。

●8月超級會員日優惠
1. 8月6日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY32」，pandapro會員可享「漢堡王下單滿299元打7折」優惠，最高現折90元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 8月6日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY32」，pandapro會員可享「五桐號下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 8月13日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY33」，pandapro會員可享「珍煮丹下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 8月20日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY34」，pandapro會員可享「鮮茶道下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 8月27日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY35」，pandapro會員可享「麻古茶坊下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●生鮮雜貨平日限定79折優惠
1. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「統一超商下單滿349元打79折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「小北百貨下單滿499元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

3. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「美廉社下單滿499元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

4. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「大全聯下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

5. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「屈臣氏下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

6. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「家樂福下單滿699元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

●生鮮雜貨
1. 8月9日、8月23日凡輸入優惠碼「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿799元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日凡輸入優惠碼「週日買全聯」，可享「全聯福利中心最高10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣，每人限用4次 ，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

【你可能也想看】

►清心福全「漲價5元」　 品項一次看
►肯德基「肉汁薯泥雞腿堡」台灣升級版開箱　7/29起限時6周販售
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西南風增強區正在台灣上空！　今明雨最大
川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住
冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了
魏如萱捲三角戀「前夫零回應」　昔疑因3事離婚
下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2大外送平台「8月限定優惠」懶人包　bb.q、路易莎買1送1

全聯董座捐2千萬助颱風災區重建！受災戶可到門市申請急難救助金

「繼光香香雞X坂本日常」8/8聯名開跑　限定套餐、周邊一次看

聲明稿／君綺醫美澄清Google AI摘要誤植麻醉事故不實資訊

永續養殖揭嶄新篇章！Hi-QＸ海大攜手研發「熟成魚」驚豔2025台灣美食展

全家聯名VANS新推「滑爆可樂霜淇淋」　加9元就送滑板吊飾

父親節送禮指南！心理測驗找出爸爸是哪一型　挑對最適合爸爸的筆

限今天！全家咖啡「買3送3」　7-11連續3天「買7送7」

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

2大外送平台「8月限定優惠」懶人包　bb.q、路易莎買1送1

全聯董座捐2千萬助颱風災區重建！受災戶可到門市申請急難救助金

「繼光香香雞X坂本日常」8/8聯名開跑　限定套餐、周邊一次看

聲明稿／君綺醫美澄清Google AI摘要誤植麻醉事故不實資訊

永續養殖揭嶄新篇章！Hi-QＸ海大攜手研發「熟成魚」驚豔2025台灣美食展

全家聯名VANS新推「滑爆可樂霜淇淋」　加9元就送滑板吊飾

父親節送禮指南！心理測驗找出爸爸是哪一型　挑對最適合爸爸的筆

限今天！全家咖啡「買3送3」　7-11連續3天「買7送7」

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

曾雅妮睽違8年挺進LPGA大賽決賽　笑說對高球又愛又恨

台南暴雨成災！西南風增強區正在台灣上空　今明雨最大

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

外媒稱美把台當檸檬擠　陸官媒：對等關稅給「倚美謀獨」響亮耳光

《戲說》李宇柔15歲兒離世「2天後託夢了」！　淚見1幕：他終於健康

【海獅會害怕】俄8.8強震土石崩落！海獅嚇到集體跳海

消費熱門新聞

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

全家聯名VANS新推「可樂霜淇淋」

九族濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假

限今天！全家咖啡下殺「買2送2」

7-11聯名「泡泡瑪特」小甜豆周邊　布丁霜淇淋買2送2

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

全聯推7款日系料理神器41折起

7-11咖啡買7送7！抗豪雨泡麵6折起

全聯董座捐2千萬救災！門市可申請急難救助金

肯德基限量開賣Care Bears熊熊盲盒

超商周一限定咖啡優惠買1送1

麥當勞APP「8大優惠券」本周限定

Hi-QＸ海大攜手研發「熟成魚」驚豔美食展！

想喝好水　煮沸100度也沒用？

更多熱門

相關新聞

Potato Corner台灣首店菜單曝光

Potato Corner台灣首店菜單曝光

以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，台灣首店明後天（8/2、8/3）試營運，8月4日正式開幕，首波提供4款經典風味，以及捲捲薯、雞米花2款人氣小點，價格78元起。

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

高CP值Buffet藏桃園百年老宅！

高CP值Buffet藏桃園百年老宅！

清心福全變種吉娃娃飲料杯新上市

清心福全變種吉娃娃飲料杯新上市

關鍵字：

美食情報美食雲Uber Eats優惠碼買1送1foodpanda

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面