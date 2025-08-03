川普和瑞士總統談判暴怒！　不滿1事「最後隨便決定」課39%重稅

▲ 川普傳出電話談判中暴怒，最終隨便喊出39%關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普在對等關稅實施前夕與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）進行關鍵通話，談判卻演變成激烈對峙。知情官員披露，川普聚焦於近400億美元的貿易逆差，完全無視先前雙方已達成共識的協議草案，最終一氣之下「幾乎隨便決定」對瑞士課徵39%高額關稅。

《彭博》報導，這場電話會談於華府1日下午2時（瑞士7月31日晚間8時）進行，距離新關稅生效僅剩10小時。參與通話的瑞士官員透露，川普原先曾對包含服務業、外國投資及瑞士合作提案的協議框架持開放態度，但最後關頭注意力完全轉向貿易失衡問題。

知情人士說明，凱勒蘇特未能提出改善貿易平衡的方案，使川普「變得極為憤怒」，以至於幾小時後他對瑞士的39%稅率「基本上是隨便決定的」。

凱勒蘇特事後批評川普所謂「瑞士本質上偷了美國的錢，因此應面臨相當於貿易逆差的關稅稅率」的說法，直言這番言論相當荒謬。

川普對貿易逆差的強硬態度震驚瑞士官員，因雙方談判團隊在過去一個多月內已敲定協議框架，瑞士政府也已在7月4日通過該草案。據2名知情人士說法，美國財政部長貝森特及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）皆已同意草案內容，因此瑞士方面原先以為，最終取得川普政府點頭只是形式上的程序。

草案關鍵內容包括豁免瑞士重要製藥商免受美國關稅衝擊，但川普宣布關稅將於7日生效後，葛里爾受訪表示，「他們向我們國家出口大量藥品，我們希望在我們國家製造藥品」，還稱雙方已準備好簽署協議是「誇大其辭」。

白宮官員匿名回應時，將談判無果歸咎於瑞士「拒絕在貿易壁壘方面做出有意義的讓步」，強調「一個非常富裕的國家不可能在未做出重大讓步的情況下達成協議」。

39%高關稅使瑞士相較歐盟處於明顯劣勢。歐盟已和川普達成15%關稅的初步協議，同時承諾投資美國經濟，並採購美國出口商品。

凱勒蘇特1日表示，負責關稅及貿易談判的瑞士經濟事務國務秘書處已與美方初步接觸，尋求進一步談判機會，但美國政府未明確回應。她不排除在7日新關稅正式生效前親赴華府磋商，但強調雙方應先縮小立場分歧。

不過，葛里爾向《彭博》談及是否會在關稅生效前舉行新一輪談判時表示，「這不是我的重點」，但若各國要求談判並提出方案，他仍會和這些國家協商並向總統匯報。