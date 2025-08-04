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普發現金1萬恐得舉債　政院擬提釋憲、列排富條款

▲普發現金一萬。（圖／記者周宸亘攝）

▲普發現金一萬。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，規定10月31日前完成全民普發現金新台幣1萬元，總額2350億元。不過，據悉行政院預計於7日召開的院會中，將提出特別條例修正案，擬將普發現金納入「排富條款」，以調整發放對象與財政資源配置。政院強調將依該條例盡速編列5450億元特別預算，同時因部分法條有違憲疑慮，將適時聲請釋憲。

為因應美國對台課徵20%對等關稅所帶來的衝擊，立法院上周三讀通過該特別條例，授權行政院編列最高5450億元預算，並明定全民普發現金1萬元，金額總計2350億元。總統賴清德日前已依憲公告條例正式生效。行政院長卓榮泰雖明確表態不會提出覆議，但也指出條文中部分內容恐違反憲法，政府將於適當時機釋憲。

傳行政院將在7日院會中通過整體特別預算案，並送交立法院審議。該預算不僅包含全民普發現金計畫，還涵蓋協助因應美國關稅影響的產業補助與國安韌性強化等項目。政院官員指出，預算內容會依最終出爐的美方稅率數據進一步細化，同時也會同步提出特別條例修正案，加入「排富條款」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則指出，修正草案提供朝野進一步對話的空間，若國民黨與民眾黨仍堅持不設排富條件，就必須承擔其所執政縣市同樣比照辦理的財政壓力，執政黨也會就特別以條例聲請釋憲。

針對政院態度改變原因，民進黨立委林俊憲3日指出，國土安全特別預算和普發現金遭藍白政治操作綁在一起，唯一解套是政院提出自己的版本，目前普發現金朝野癥結點在於立院不得增列預算，應由政院提出，而政院版本會有排富條款，但也不會砍掉普發現金，否則難以獲得藍白支持。不過由於目前方案恐使政府面臨舉債發錢問題，他認為，應讓政院清算災後重建、國土安全韌性、國防等預算後，再討論普發多少，沒有人舉債發錢。

民進黨立委蔡易餘指出，5450億遠大於歲計賸餘，勢必得要舉債。他接著表示，預算提出後會有全面的討論，不排斥任何可能性，包括政院是否調整普發金額或綠白合等，只要有利於好的方向，都不會做任何自我限制。由於目前還面臨美國對等關稅及災後重建等問題，他也認為，還是以民生需求為優先考量，如果勢必要舉債，還是得以舉債方式支應。

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