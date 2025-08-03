傳政院普發1萬特別預算擬排富　綠委曝態度轉變原因

▲普發現金成目前熱議話題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者詹詠淇／台北報導

傳政院將在7日院會通過包含普發現金的5450億「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」特別預算，針對政院態度改變原因，民進黨立委林俊憲今（3日）指出，國土安全特別預算和普發現金遭藍白政治操作綁在一起，唯一解套是政院提出自己的版本，目前普發現金朝野癥結點在於立院不得增列預算，應由政院提出，而政院版本會有排富條款，但也不會砍掉普發現金，否則難以獲得藍白支持。不過由於目前方案恐使政府面臨舉債發錢問題，他認為，應讓政院清算災後重建、國土安全韌性、國防等預算後，再討論普發多少，沒有人舉債發錢。

傳出行政院將在7日院會通過5450億「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」特別預算，其中就包含2350億普發現金部分。針對政院態度轉變原因、是否軟化不再糾結舉債問題等，民進黨立委蔡易餘指出，5450億遠大於歲計賸餘，勢必得要舉債。而要普發現金得討論普發方式，特別條例已經通過，行政院要提出相對應的預算。

蔡易餘相信，預算提出後會有全面的討論，不排斥任何可能性，包括政院是否調整普發金額或綠白合等，只要有利於好的方向，都不會做任何自我限制。由於目前還面臨美國對等關稅及災後重建等問題，他也認為，還是以民生需求為優先考量，如果勢必要舉債，還是得以舉債方式支應。

林俊憲則指出，國土安全特別預算和普發現金遭藍白政治操作綁在一起，導致政院不能提覆議，否則國土安全韌性計畫恐受阻。儘管政院會對違憲部分提釋憲，但在沒有憲法法庭情況下，政院陷入困境被卡住，要普發現金的唯一解套是政院提出自己的版本，而政院版本會有排富條款，但不會砍掉普發現金，不然難以獲得藍白支持。至於排富後是否仍需舉債，將由主計總處計算；若最終仍需舉債，並非政府妥協，而是被藍白綁死、勒索，逼著舉債。

林俊憲認為，普發現金方案可討論，但主導權應回歸政院，先清算災後重建、國土安全韌性、國防等預算後，再討論普發現金金額，立委不得做增加預算支出，且普發現金不應該舉債，沒有人舉債發錢。

不過，林俊憲也坦言，《財政收支劃分法》修正對國家財政影響甚鉅，普發現金更使中央財源短缺。歲計賸餘屬不穩定財源，跟著景氣跑，不會每年都有，不應作為普發現金之用，像馬政府8年每年都虧損、短收。藍白明知提案違憲，卻為討好選民才提出，而民進黨如果刪除，將激起民眾反彈，在野則賺取選票和人情，發不發藍白都贏。