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父親節不只是慶祝　更是一場專屬爸爸的煥新升級

▲▼台中,父親節,台中,宜人美學診所,黃金男子漢電波季,海芙電波,Volnewmer。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

用科技寵爸！父親節，讓驚喜不再只有皮帶與刮鬍刀

父親節將至，皮夾、皮帶、刮鬍刀早已送過一輪，卻總覺得少了點驚喜感？其實，現在的爸爸不只是家庭的支柱與工作的前線，更懂得「顧自己」。隨著醫學美容的普及與男性保養意識抬頭，逆齡早已不再是女性的專利。從瓶瓶罐罐的日常保養，到結合醫療科技的進階保養，越來越多男性開始透過醫美療程來提升氣色、重拾自信，也讓父親節的禮物，有了更多意義與可能。

▲▼台中,父親節,台中,宜人美學診所,黃金男子漢電波季,海芙電波,Volnewmer。（圖／業者提供）

宜人美學診所最懂男人心：「黃金男子漢電波季」登場

今年父親節，台中宜人美學診所推出專屬男性的「黃金男子漢電波季」，以最新電波科技—海芙電波 Volnewmer，為爸爸們量身打造輕鬆客製的保養方案。主打「無傷口、零修復期、效果看得見」，療程時間短、過程舒適，午休就能完成，不影響工作與生活節奏。

陳世宜醫師指出：「男性肌膚本就比女性厚、膠原密度高，但一旦老化，鬆垮下垂會更明顯，因此更需要提早管理與保養」，過去許多男性對電波療程感到畏懼，擔心疼痛或效果不自然，但實際體驗海芙電波後，普遍反映效果顯著，不僅輪廓緊緻、氣色提升，也讓整體精神感更佳，療程滿意度高、對這類醫美輕保養的接受度與信心明顯提升。

緊輪廓、提眼神，海芙電波全臉客製保養一次到位

海芙電波有別於傳統電波療程，首度採用黃金鍍層探頭，搭配收邊式設計與彈性主動貼合技術，使能量更貼合男性立體臉型與厚實肌膚，搭載「連續脈衝技術」與「不間斷水冷系統」兩大核心技術，能維持熱能穩定輸出，同時保護表皮、降低不適感。更內建五段式震動減痛功能與六段冷卻系統，能根據患者的反應靈活調整，療程過程更安全、舒適，真正做到個人化的電波保養療程。

除了臉部輪廓管理，越來越多男性也開始關注眼周老化問題，隨著年齡增長與長時間使用3C產品，眼周容易出現細紋、暗沉，使整體精神感打折。陳世宜醫師表示，對此，海芙電波也有配置眼周專屬探頭，搭配宜人美學診所獨特的新式分層打法，短時間就能撐提眼尾、改善疲態！

眼周是決定視覺年齡的關鍵，往往也是第一眼就被注意的地方，對男性而言，與其追求過度改變，更多時候在意的是「看起來有沒有精神、有沒有元氣」。透過適當的眼周電波保養，就能在細節中提升整體氣色與印象分。

▲▼台中,父親節,台中,宜人美學診所,黃金男子漢電波季,海芙電波,Volnewmer。（圖／業者提供）

▲▼台中,父親節,台中,宜人美學診所,黃金男子漢電波季,海芙電波,Volnewmer。（圖／業者提供）

今年父親節，不妨送出一份真正為爸爸量身打造的驚喜——年輕與自信。從輪廓緊實到眼神有神，「黃金男子漢電波季」為爸爸開啟一場輕鬆客製的煥新升級。讓他不只是堅強的角色，更是在鏡子前閃閃發光的自己。

附註：本篇圖片提供宜人美學診所

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