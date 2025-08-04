▲土石流沖破窗噴滿屋！台中居民聽見「轟隆聲」全家逃亡。（圖／翻攝謝家宜粉絲團，下同）



記者許力方／綜合報導

台中7月31日降下豪雨，刷新2012年蘇拉颱風以來、單日雨量紀錄，創13年新高，其中北屯大坑更狂下近600毫米，造成土石流雨道路中斷，許多社區住戶受困，出動機具清運救災。有住戶遭土石泥流猛烈沖刷，衝戶都被沖破，大量泥沙還夾著一棵芒果樹全都入侵屋內，現場慘不忍睹。

民進黨市議員謝家宜3日前往關心大坑受災戶，住戶受訪時直指，7月31日當天是凌晨4點多，突然聽到後方出現「轟隆轟隆」的聲響，一家人都還在屋內，所幸警覺性高，聽到聲音後便及早離開，全員平安，不過房屋嚴重毀損。現場可見泥流沖破窗戶進屋內，夾著一棵芒果樹，房間內像被土石流炸過一般，滿地汙泥，牆壁也全是噴濺痕跡。

謝家宜指出，現場區長、里長也都有到場關心受災戶，但屋內泥濘恐怕無法單靠屋主一家人清理乾淨，區公所目前先以機具清理泥沙，未來要徵求數名志工協助清理屋內、修繕門窗。

台中市政府統計，台中市單日雨量創13年新高，北屯、石岡分別發生邊坡土石及擋土牆滑落，共影響6戶民宅。北屯4戶中，1戶為空屋，2戶受損輕微，經公所協助清理庭院土石，住戶可正常出入與居住，另1戶住戶暫居友人家中；石岡2戶災損較嚴重，其中1名婦人因驚嚇跌倒送醫，所幸無大礙已出院， 目前6名受影響住戶，全都暫時借住親友住所。