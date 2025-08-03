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基隆男怒撕社區公告！遭管委會提告拒調解　下場悲劇了

▲▼基隆地院，基隆地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲基隆男怒撕社區公告，遭管委會提告拒調解，法院判決出爐。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市一名林姓男子2024年因不滿電梯磁扣感應不良，且多次向社區反映卻遲遲未獲處理，他認為是管委會失職，並於某日撕毀管委會張貼的公告，事後被管委會提告。基隆地方法院日前審理案情，考量林男坦承犯行，審酌後判處林男拘役30日，得易科罰金3萬元。

根據判決書指出，林男居住在基隆市中正區新豐街一處社區，因不滿多次反映電梯磁扣感應不良，卻遲遲等不到人處理，他在2024年4月26日搭乘電梯時，看見管委會張貼的委員改選公告，憤怒之下就動手撕毀公告。管委會發現後，調閱監視器追查，發現是林男所為，決定報警提告，且不同意調解。

基隆地院法官日前審理案情，認為林男正值青壯年，應該有相當的工作歷練及社會經驗，應知不能恣意毀棄他人文書，縱然對管委會有所不滿，也應以理性解決紛爭，林男卻擅自撕毀並丟棄社區公告，至於管委會為何不同意調解，原因是擔心林男再犯，希望林男能自我節制，同時避免其他住戶模仿。

法官考量林男的犯罪動機、目的、手段以及所生損害、偵訊時坦承犯行，但否認有主觀犯意等犯後態度，以及林男的教育程度、職業、家庭生活經濟狀況等情狀，審酌後判處依《毀棄文書罪》判處林男拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。

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