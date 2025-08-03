17歲錄取多所名校！父母擔心離家太遠竟隱瞞　7年後知真相崩潰

▲男子直到24歲才得知自己17歲時曾獲多所名校錄取與獎學金，因父母不願意他離家太遠，私下封存所有信件，錯失重要人生機會。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

泰國一則關於家庭與升學選擇的爭議近日在社群平台引發廣大關注。一名網友在平台X（原Twitter）分享，自己的丈夫直到24歲才得知，自己17歲那年曾被多所國內頂尖大學錄取，甚至獲得運動員獎學金，卻因父母私自隱瞞錄取通知與信件，導致錯失重大升學與生涯轉捩點的機會。

根據《Khaosod》報導，原PO表示，這些被隱藏的信件來自多間知名學府，甚至包括可供運動選手發展的獎學金計畫。但因為當年申請的大學離家過遠，丈夫的父母不願讓他離鄉就學，選擇不告知兒子任何錄取結果。直到七年後，丈夫24歲時，父母才將這些信件交給他，並表示「你也沒那麼聰明，我們不想讓你跑那麼遠參加比賽」。

丈夫在高中時期曾是全國級運動冠軍，表現優異，理應能選擇任何心儀的大學就讀。原PO憤慨表示：「怎麼會有父母這樣對待自己的小孩？」不過她也坦言丈夫心胸開闊，儘管一度感到沮喪與受傷，但最終選擇原諒父母。

這則貼文引發大量網友共鳴與留言，不少人也分享類似經歷。一位網友留言表示，她的父親也曾擅自拒絕她獲得名校入學機會，「當時我正在校園參觀，教練都準備簽約了，但我爸卻私下拒絕」。

面對眾多詢問與討論，原PO進一步補充，目前丈夫已成功轉換人生跑道，曾多次在美國密蘇里河谷聯盟（Missouri Valley Conference）中奪得冠軍，並服役於軍方，升至高階軍階，現已光榮退役。該事件掀起網路輿論，外界反思家庭控制與子女選擇權之間的平衡問題，也再度喚起對「升學自主權」與「親子信任關係」的深層關注。

▲事件曝光後引發網友熱議，有人痛批家長過度干預，也有人分享相似遭遇，反映家庭對子女教育選擇的深層矛盾。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀

▸ 嬤每天準時擺攤賣菜！「這天沒出現」暖心帥警急找人 及時救下她一命

▸ 喜宴辦在五星飯店！她不爽老公朋友包太少 全場搖頭酸：想斂財

▸ 原始連結