「敵意外星UFO」靠近地球？哈佛科學家示警　時間點曝光

▲智利天文台VLT望遠鏡捕捉到的「3I/ATLAS」一系列影像。（圖／翻攝eso.org）

記者吳美依／綜合報導

科學家近期正在研究一個新發現的星際物體「3I/ATLAS」，儘管學界普遍認為這是一顆彗星，哈佛大學天體物理學家勒布（Avi Loeb）卻主張，這很可能是外星飛船，不僅正在高速接近地球，甚至可能作為「母艦」，釋出探測器或武器。

勒布是一名以色列裔美國理論物理學家，從事天體物理學和宇宙學研究，也是哈佛大學目前任期最久的天文學系主任，不過，他卻因為提出大膽卻具爭議性的外星生命理論而聞名。

CBS等外媒報導，自從「3I/ATLAS」7月1日首次被發現後，勒布就一直監測至今，並且堅稱這個星際物體非比尋常，甚至很可能是外星探測器。

他指出，「3I/ATLAS」寬度約19公里，對於一個從太陽系以外呼嘯而來的星際物體而言，體積大到不尋常。此外，它逆行軌道運動，意即運動方向與太陽系的主流方向相反，卻又與地球等內側行星軌道平面高度一致，這種情況自然發生的機率僅約0.2%。

勒布憂慮的是，「3I/ATLAS」以每秒96公里的速度移動，人類現有火箭根本無法攔截。根據計算，它將在10月通過太陽背面，如果真的是外星飛船，很可能利用這段時間「準備攻擊」，並且在11月21日至12月5日最接近地球。

勒布認為，如果「3I/ATLAS」是自然天體，人類早該發現數百萬個類似物體，但事實並非如此，直到掌握足夠證據與數據，能夠確定它是什麼之前，不應該排除任何可能性。他已經為此寫了三篇論文，建議美國航太總署（NASA）加以攔截，甚至建議政府成立工作小組，網羅科學家、政策決策者與心理學家，應對這起事件。

勒布警告，「它可能拯救我們，也可能毀滅我們，我們最好為2種情況都做好準備。」如果「3I/ATLAS」真的不只是一塊太空石頭，「訪客已經在我們的後院了。」

不過，學界普遍認為，「3I/ATLAS」只是一顆彗星。牛津大學天文學家林托特（Chris Lintott）更痛批，勒布的理論「荒謬至極」，外星飛船或探測器的說法，更是對於研究的莫大侮辱。