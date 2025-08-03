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以為快死了！夫妻出現神秘症狀　翻錢包驚見真相「超烏龍」

▲▼夫妻吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

▲加州一對夫妻突然同時身體不適。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一對夫妻同時出現神秘症狀，包括腦霧、身體疲憊不堪，一度以為是新冠肺炎後遺症，但接下來日益惡化，甚至開始擔心「命不久矣」，未料竟是「沒攝取咖啡因」導致。

過去2年，作家黛布拉（Debra DeAngelo）和丈夫二度確診新冠肺炎，也曾染上呼吸道融合病毒（RSV），因此夫妻倆不約而同感到腦霧又極度疲倦時，還以為是長新冠的徵兆。她接受《新聞週刊》採訪時說，「我們幾乎無法正常生活，我甚至懷疑我們是否同時心臟衰竭。」

7月25日，60多歲的夫妻倆上午都很正常，到了中午卻都累壞了，必須午睡片刻。26日情況更糟糕，黛布拉甚至在上午就睡著了，這種情況只有在她先前感染新冠時才曾發生。

到了27日，他們更加不適，但不是發燒、咳嗽或身體疼痛，而是壓倒性的疲勞和精神恍惚。他們倆都非常擔憂，丈夫確信健康出了大問題，甚至已經預約醫生看診。

▲▼咖啡。（示意圖／CFP）

▲夫妻倆過去幾天都在喝「無咖啡因咖啡」，可能因此出現戒斷症狀。（示意圖／CFP）

沒想到，黛布拉整理錢包時，意外看見一張收據，卻讓真相大白。原來，他們常去的咖啡豆店鋪重新規劃陳列區，她卻沒注意到標示，誤買成「無咖啡因早餐綜合咖啡」。換句話說，過去幾天裡，夫妻倆一直都在飲用無咖啡因的咖啡。

黛布拉發現後，趕緊告知丈夫，並且重新添購正確商品，「神奇的是，當我們喝到一般的咖啡後，就不再感覺快要死掉了，生活回歸正常。」

咖啡因是全球消費最廣泛的精神活性物質（psychoactive substance），習慣定量攝取的人，如果突然停止攝取，可能在12至24小時內出現戒斷症狀，包括頭痛、疲勞、易怒、注意力不集中等，甚至還會出現類似流感的症狀。健康新聞網站Healthline指出，這些症狀可能持續數天，具體長短則取決於個人依賴程度。

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