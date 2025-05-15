喝一沐日蕎麥茶！她失眠「才知含咖啡因」　網曝原因：完全沒注意

▲原PO睡不著，才發現蕎麥茶含有咖啡因。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

想喝茶飲卻又怕睡不著，很多人會點蕎麥茶，然而一名女網友睡不著，才發現一沐日的蕎麥茶含有咖啡因。文章曝光後，網友也紛紛錯愕，「我喝一口馬上就不喝了」、「我是點了外送才知道」；有人則解釋，是因為有加茶提味，點餐時可客製無咖啡因版本，「可以說去咖啡因」。

一名女網友在Threads表示，原來一沐日的蕎麥茶「居然有咖啡因」，因為她晚上睡不著，才發現不對勁，「以為是蕎麥就大意了！」

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底下網友也紛紛傻眼，「一開始真的不曉得，想說對咖啡因蠻敏感，就選蕎麥茶+粉粿，（粉粿好像也是有紅茶還什麼？）失眠到凌晨三四點」、「對！他們有咖啡因，我喝一口馬上就不喝了」、「完全沒注意！很愛喝的說」、「我是點了外送才知道」、「喝到有咖啡因的蕎麥茶...心好累」。

有網友直呼，「有區分有咖啡因跟沒有咖啡因的喲」、「可以說去咖啡因」、「要特別說『去咖啡因』才會不加烏龍茶」、「要特別說（孕媽咪經過）」、「一沐日蕎麥茶會加一些烏龍提味，如果不要咖啡因，下次可以跟櫃檯講無咖啡因就行了」。

其他網友則推薦無咖啡因的店家，「很多都有加茶提味，迷客夏沒加，所以味道會比較淡」、「先喝道的穀麥茶，無咖啡因好喝」、「再睡五分鐘的熟八蕎麥沒有咖啡因」、「水巷茶弄蕎麥也沒咖啡因」、「TEATOP蕎麥茶沒有咖啡因」、「我也是不喝咖啡因的人，推薦鶴茶樓的蕎麥茶王」。

實際查看一沐日菜單上的「油切蕎麥茶」、「奶蓋蕎麥茶」，兩款皆有標示「含微量咖啡因」，可告知店員特製成無咖啡因；餡料部分，招牌粉粿同樣含微量咖啡因。

另外相關飲品部分，黃金蕎麥奶茶、桂花蕎麥茶、蕎麥鮮奶茶則標示無咖啡因。若忌諱有咖啡因的民眾，可點餐時多詢問一下店員確認比較保險。