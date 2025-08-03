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台南山區24小時「雨量破726毫米」！粉專點名2地　雨勢一片紫爆

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨量。（圖／氣象署提供）

記者施怡妏／綜合報導

台南近日受西南氣流與低壓帶影響，連日豪雨導致部分地區淹水，天氣粉專「台灣颱風論壇」表示，今（3）日的西南氣流更強，中部內陸、南部山區雨勢相當猛烈，台南山區11小時累積雨量已達477毫米，24小時雨量726毫米，提醒山區的民眾要注意安全。

臉書民間氣象愛好粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，今日西南風更強，雲雨帶迅速往山區擠，與昨日相比，降雨重點轉移，往內陸移動，中部內陸與南部山區雨勢相當猛烈。

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氣象粉專指出，台南山區11小時內累積雨量就已高達477毫米，而過去24小時更飆破726毫米，這樣的數字令人震驚。中南部山區已經累積非常可觀的雨量，粉專提醒，「災害風險極高，非必要請勿進入山區，請山區的朋友也要特別注意自身安全！」

中央氣象署預報員朱美霖表示，昨天跟今天西南風影響最顯著，昨天到今天累積雨量在高屏山區有800毫米，台南700毫米，雲嘉400至450毫米。隨著西南風增強，台灣上空有顯著降雨，其中包含3種形態，第一種為海面發展對流移往陸地，影響澎湖及西半部，第二種為西南風帶來一波波對流，第三種為西南風與地形垂直導致雲嘉南山區地形舉升都有較大雨勢且持續。

朱美霖指出，今天截至上午9時，苗栗以南、東南部持續有降雨，台南南化有379毫米，高雄甲仙、雲林古坑有200毫米，3小時累積雨量在台南南化有170毫米，時雨量在嘉義梅山鄉有80毫米。

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