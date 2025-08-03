台南做工行善團風雨無阻修繕七股弱勢家園　家具翻新暖入厝

▲台南做工行善團風雨中趕工，協助七股區金姓弱勢兄弟修繕屋頂與室內配線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市七股區一戶遭丹娜絲颱風重創的低收入家庭，因無力修繕破損家屋，所幸獲「做工行善團」即時出手協助，即便3日風雨影響市府宣佈停班停課，修繕志工仍一早兵分兩路，持續進行屋頂整修與家具翻新，展現勞工志工風雨無阻、溫情不斷的精神。

勞工局指出，該戶金姓兄弟分別為37歲及35歲，早年喪親，僅靠送貨微薪與生活津貼維生。經民政局與區公所通報後，「做工行善團」隨即啟動協作流程，由電氣、泥水與電子機械加工等工會輪番進場。從7月25日到8月3日，工程接力進行斷電、屋頂拆除與鐵皮施作，至今已完成室內配線與開關安裝，修繕進度順利。大台南總工會理事鄭玉娟率獅子會獅友送來綠豆湯與伴手禮慰勞志工，現場氣氛溫馨。

另一方面，木工業職業工會志工則前往官田隆田陸橋下二手家具倉庫，翻修可用家具，後續將親送至案家作為入厝禮。除了技術與物資支援，這次參與的還有多組家庭志工：電氣工會的父子檔、夫妻檔聯袂出勤，與木工工會的夫妻檔協力完成整修，讓「做工行善」不僅是技術支援，更是家庭情感的延伸。

勞工局長王鑫基表示，這次修繕展現了台南工會志工強大執行力與人情味，也讓弱勢家庭在困境中看見希望。未來市府將持續推動「希望家園」計畫，串聯更多工會與社會力量，為市民打造溫暖、安全的生活環境。