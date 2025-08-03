何博文「圓鍬挖水溝」最強菜農傻了！PO怪手照：能不能幹實事

▲代理秘書長何博文投入救災。（圖／民進黨提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南市部分地區在先前風災後仍未完全修復，如今又遭暴雨侵襲，再度傳出災情。民進黨代理秘書長何博文2日就率領志工隊，進入災區挖水溝救災。「最強菜農」林佳新見狀，不禁在臉書PO出一張怪手疏濬照，對於「用圓鍬挖坑道」的救災方式感到納悶，因為「不管多小的水溝台灣都有相對應的怪手可以處理。」

林佳新在粉專貼出一張用怪手疏濬的歷史照片，講反話開酸，「這是我記憶中的疏濬…或許是我這種鄉下人不懂事覺得很奇怪，經朋友點破，原來黨已經為抗中保台，已經從秘書長以降，都在學越南用圓鍬挖坑道，今天只是小露身手。」

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接著，林佳新更吐槽，「這是救災，能不能幹點實事！不管多小的水溝，台灣都有相對應的怪手可以處理。」貼文引發討論，「而且比較有效率 救災就是搶時間…越早清完，水就消越快」、「怪手機有大有小，可以依照現場狀況可以準備符合現場路徑寬度的怪手機哦！」

還有網友也跟著開酸，「你不要那麼專業好不好？我很確定，現場道路環境水刀車絕對開不進去，只能採取人工方式作業！」「您一張照片馬上突破盲腸」、「我最後一次使用小圓鍬，是我在當兵幹訓班挖傘兵坑的時候，好懷念喔！如果土面是全乾的根本挖不動，一定要澆水才挖得動。」