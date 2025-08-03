　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

被指台獨遭中文大學解聘　蕭新煌：北京整肅香港學界

▲▼學者蕭新煌。（圖／翻攝中央大學）

▲蕭新煌除在中研院及多所大學任職及任教，也擔任過總統府國策顧問。（圖／翻攝中央大學）

文／中央社記者張淑伶台北1日電

香港親中媒體近日點名中文大學香港亞太研究所榮譽資深研究員蕭新煌是「台獨分子」，中大回應會中止聘約及遵守國安法。蕭新煌今天（1日）說，這顯然是北京對香港學術界的整肅，他因此更同情香港了。

中文大學香港亞太研究所5月公布民意調查顯示，特首李家超評分僅得46.1分，對政府表現表示滿意的受訪者僅占19.4%，而不滿意者則為38.2%。

香港親北京媒體大公報7月30日在頭版報導稱，這項民意調查結果與其他媒體同類調查相去甚遠，引起社會爭議。

報導稱，「大公報深入調查，發現該研究所的骨幹竟然有反華推手侯儒楷（Morton Holbrook）以及『台獨分子』蕭新煌」。

報導又稱，蕭新煌長期擔任台灣多個政府要職，包括所謂「總統國策顧問」等，他頻繁在媒體及網路上唱衰和抹黑中國大陸及香港特區，引發網民不滿，質疑「這樣的人在民調機構是否合適？」

據報導，中文大學發言人回覆大公報詢問表示，侯儒楷、蕭新煌都是無給職的名譽高級研究員，將會中止其聘約，會嚴格遵守香港國安法。

總統府資政、中央研究院社會學研究所兼任研究員蕭新煌今天（1日）接受中央社記者採訪，首度對此回應。

蕭新煌說，看到報導時的反應是「終於來了，終於找到藉口了」。大公報「聯想力很強，找藉口的急迫性也很強」，民調不符他們的意，就牽扯到國家安全。

蕭新煌認為，這背後是北京方面針對香港學術界的整肅，「只是牽連到我這裡來」。

蕭新煌說，自己跟香港亞太研究所的合作已經20、30年了，從來沒有參與他們的民調，做的是台港研究。由於過去的合作關係很好，基於禮貌，對方繼續聘他為榮譽資深研究員，他也就基於禮貌繼續答應，但其實最近7、8年已經沒有什麼具體的合作。

蕭新煌提到，他已經10多年沒去過香港了。「從1996年我當李登輝總統的國策顧問，他們就對我另眼看待」，2000年後去香港就面臨麻煩，但學術圈的朋友還是會想辦法。到了2016年，他即使是去澳門開會都被拒絕入境，當時總統蔡英文剛上台，他接任資政。

蕭新煌說，香港中文大學到現在沒有人聯繫他，「我想他們也是被（大公報）突擊，只好做出回應」。他認為自己可能就是到期不再續聘，也可能被提前中止聘期，「無所謂啦，我可以理解」。

中文大學香港亞太研究所官網榮譽職名單，現在已經看不到蕭新煌的英文名字。

對於大公報扣他「台獨分子」的帽子，蕭新煌說：「它隨便扣的，但我也不會反駁說我不是，那不是自失立場嗎？重點是北京要肅清香港的學術界。」

蕭新煌說，從這次事件可以看出，學術自由在香港已經是一個奢侈，「我更同情香港學術界、大學的處境」。

在香港，民意調查已經成為敏感工作。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀今年1月遭警方國安處人員帶走，前副行政總裁鍾劍華則是在去年12月被國安處通緝。民研所前身是香港民意研究計畫，早年隸屬於香港大學，2019年鍾庭耀自港大退休，其後自行註冊成立民研所並擔任主席。

針對中文大學香港亞太研究所民調事件，陸委會發言人梁文傑昨天（7月31日）在例行記者會說，台灣不會因為某一家媒體或某一個民調單位所做民調對政府的滿意度偏低，就把它視為違反國家安全，這就是「港版國安法」通過後香港的現況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊0比2惜敗南韓　無緣銅牌
快訊／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！斷電後救下已死亡
瘋狂砍殺！2人「臟器外露」血流滿地亡　兇手跳樓慘摔
快訊／白鹿颱風「今影響最劇」　苗栗以南防超大豪雨
雨勢接近莫拉克！今仍有驚人雨勢
快訊／暴雨土石流！搜救一家5口人員撤退
車輛快滅頂！狗狗遭水「圍堵」受困　住戶嚇：住20年沒見過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

失蹤30天確定遇害！「內鬼」狠殺陸女農場主　尚比亞警緝兇被逃脫

散步被砸死！陸21歲女主播計畫中秋訂婚　男友：下輩子再愛妳

被指台獨遭中文大學解聘　蕭新煌：北京整肅香港學界

陸賓士女「亮公安證」逼人讓路　害消防員老公被調查

俄禁中國東風、福田多型卡車　官員痛批：根本不能上路！

美籍男子京都街頭「痛毆」陸國中生　一連3天大陸公民在日本遇襲

陸官方成功追贓225億　撒10年天網！亞洲百名紅通人員全面清零

香港首例屈公病　12歲男童待過廣東佛山2周

全紅嬋多次遭殃！AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批「無下限！」

港49歲男全裸陳屍床上　身旁大量情趣玩具、潤滑液

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

台南暴雨淹水

失蹤30天確定遇害！「內鬼」狠殺陸女農場主　尚比亞警緝兇被逃脫

散步被砸死！陸21歲女主播計畫中秋訂婚　男友：下輩子再愛妳

被指台獨遭中文大學解聘　蕭新煌：北京整肅香港學界

陸賓士女「亮公安證」逼人讓路　害消防員老公被調查

俄禁中國東風、福田多型卡車　官員痛批：根本不能上路！

美籍男子京都街頭「痛毆」陸國中生　一連3天大陸公民在日本遇襲

陸官方成功追贓225億　撒10年天網！亞洲百名紅通人員全面清零

香港首例屈公病　12歲男童待過廣東佛山2周

全紅嬋多次遭殃！AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批「無下限！」

港49歲男全裸陳屍床上　身旁大量情趣玩具、潤滑液

屏東6旬翁外出走路不穩跌倒　內埔警消助送醫

台中男誤信「穩賺不賠」遭詐180萬　車手竟是22歲現役軍人

成人痘4大原因「吃乳清蛋白」也上榜　痘痘長在前胸後背要注意

台南山區24小時「雨量破726毫米」！粉專點名2地　雨勢一片紫爆

快訊／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

關稅漲價潮要來了！　經濟學家預測「未來3至6個月」很關鍵

今夏最強開架美妝人氣IP聯名　超萌短尾矮袋鼠、JOGUMAN每款都必收

肚子摸起來硬硬的！可能是內臟脂肪作祟　3方法瘦出纖細腰

快訊／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！斷電後救下已死亡

砍韌性預算換普發1萬　陳玉珍：政府要編國防特別預算就另外編

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

大陸熱門新聞

港49歲男全裸陳屍床上　身旁大量情趣玩具

美籍男子京都街頭「痛毆」陸國中生

巴拉圭代議長稱「在台灣身上浪費時間」　陸 : 歡迎來中國

散步被砸死！陸21歲女主播計畫中秋訂婚

陸賓士女亮公安證逼人讓路　害老公被調查

根本不能上路！俄禁中國東風、福田多型卡車

撒10年天網「亞洲清零！」　陸官方追贓225億　

欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路

被中文大學解聘　蕭新煌：整肅香港學界

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」

美女助教當球被撞　業者被停業

香港首例屈公病　12歲男童待過廣東佛山2周

AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批：無下限

粥餅倫倒店了「才半年就GG」！本人親曝慘況

更多熱門

相關新聞

長者不必然學AI！學者建議：先學不要被詐騙「財務也要自主」

長者不必然學AI！學者建議：先學不要被詐騙「財務也要自主」

21世紀是終身學習世紀，但包括AI等新科技，對年長者卻是一大考驗。總統府資政蕭新煌今（9日）表示，其實不必逼年長者學AI，年長者應該學習的是退休後生活、態度與能力，包括學習保護自己，不要無辜受騙，讓自己財務獨立自主，不必依賴子女，同時對時事有獨立判斷能力，不要遲鈍或變著人云亦云，甚至成為詐騙對象。

新國大與港中大台校友會簽署合作

新國大與港中大台校友會簽署合作

香港中大「糞便檢測大腸癌」靈敏度94%

香港中大「糞便檢測大腸癌」靈敏度94%

港中遊行8人被捕！學生會譴責校方為虎作倀

港中遊行8人被捕！學生會譴責校方為虎作倀

港警國安處拘捕楊子雋等8人

港警國安處拘捕楊子雋等8人

關鍵字：

蕭新煌香港中文大學

讀者迴響

熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面