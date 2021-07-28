香港中大「糞便細菌檢測大腸癌」　靈敏度高達94%「媲美大腸鏡」

▲香港中大利用糞便細菌基因偵測大腸癌。（圖／香港01，請勿隨意使用。）



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大腸癌是香港頭號癌症，但現有方法偵測早期大腸癌的靈敏度僅為五成，也無法發現大腸瘜肉復發。香港中文大學醫學院今日（28日）公布，首創無創技術，透過獨有糞便細菌基因（M3），偵測大腸癌的靈敏度高達94%，可媲美大腸鏡檢查。研究團隊對未來普及使用此測試審慎樂觀，因其成本遠較大腸鏡低。團隊建議肥胖、長期捱夜、曾患大腸癌或瘜肉等高危人士，每年接受檢查。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮稱，現代人的生活飲食習慣改變，導致腸道好菌惡菌失衡，大腸瘜肉演變成大腸癌。大部份人發現時，癌病已屆第三或第四期，以致存活率低。

目前坊間常用大便隱血測試作篩查，但此方法在偵測早期大腸癌的靈敏度僅為五成，有嚴重假陰性漏洞。大腸瘜肉的復發風險達六成，大便隱血測試卻無法偵測大腸瘜肉，因此患者需定期照大腸鏡。

香港中文大學醫學院首創無創技術，透過糞便細菌基因偵測大腸癌。團隊在10年間，分析逾1100名大腸癌或大腸瘜肉患者的糞便樣本，發現細菌基因包含4種微生物標記（M3），以相關基因識別大腸癌的靈敏感達94%，可媲美大腸鏡檢查。

團隊進一步將技術擴展至偵測大腸瘜肉復發，跟進了200名，在5年內曾切除大腸瘜肉的人士，發現有瘜肉復發患者的相關細菌基因（M3），較沒復發的患者明顯較高，利用M3偵測大腸瘜肉復發的靈敏度逾九成。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟稱，團隊曾偵測到的瘜肉介乎5毫米至30毫米。 M3細菌基因測試有三大特點，包括非入侵性、無需預先清理腸道，以及可在家中收集小量糞便。市民可交回樣本到醫院實驗室，4小時內取得結果。正在服用抗生素的市民不適合接受測試，因抗生素或會影響糞便細菌組合，他們完成療程後數周方可接受測試。

黃秀娟表示，細菌基因測試的報告淺白易明，更可透過「風險指數」預測市民患大腸癌或瘜肉的風險，從而提醒他們注意改善生活飲食習慣。她建議肥胖、長期捱夜、曾患大腸癌或瘜肉等高危人士，每年接受檢查。

陳家亮指，細菌基因測試現已可供市民使用，有興趣的市民可聯絡家庭醫生，因應風險和需要選擇測試。他對未來普及使用此測試審慎樂觀，因其成本遠較大腸鏡低，但無回應實際價格。團隊將積極與政府相關部門商討，將測試納入大腸癌篩查計劃。