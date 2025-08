直升機「急墜300公尺」乘客視角曝光！　他卡殘骸眼前1幕超絕望

▲直升機墜毀時,哈里斯正好在錄影,於是拍下墜毀過程。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

峇里島一架觀光直升機起飛僅僅3分鐘,竟遭風箏線纏住而墜毀,幸好機上5人全都幸運生還。其中一名乘客公布當時拍下的墜毀過程,並且談到受困殘骸時目睹的恐怖畫面,讓他以為自己很快就會死於機體爆炸。

《每日郵報》報導,2024年7月,澳洲籍的哈里斯(Russell Harris)與印尼籍女友凱拉(Keylla)等人搭乘貝爾505(Bell Jet 505)直升機,在峇里島南部佩卡圖海岸(Pecatu)展開觀光飛行,未料發生意外。

影片顯示,直升機起飛僅約3分鐘,竟被風箏線纏住主旋翼,導致飛行員失去控制,隨即從300公尺高空急速墜落。

Painful to watch chopper SLAM into cliff upside down



'I'm about to die in a fireball' pic.twitter.com/dwRHnj3mwG