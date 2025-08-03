直升機「急墜300公尺」乘客視角曝光！　他卡殘骸眼前1幕超絕望

▲直升機墜毀時，哈里斯正好在錄影，於是拍下墜毀過程。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

峇里島一架觀光直升機起飛僅僅3分鐘，竟遭風箏線纏住而墜毀，幸好機上5人全都幸運生還。其中一名乘客公布當時拍下的墜毀過程，並且談到受困殘骸時目睹的恐怖畫面，讓他以為自己很快就會死於機體爆炸。

《每日郵報》報導，2024年7月，澳洲籍的哈里斯（Russell Harris）與印尼籍女友凱拉（Keylla）等人搭乘貝爾505（Bell Jet 505）直升機，在峇里島南部佩卡圖海岸（Pecatu）展開觀光飛行，未料發生意外。

影片顯示，直升機起飛僅約3分鐘，竟被風箏線纏住主旋翼，導致飛行員失去控制，隨即從300公尺高空急速墜落。

Painful to watch chopper SLAM into cliff upside down



'I'm about to die in a fireball' pic.twitter.com/dwRHnj3mwG — RT (@RT_com) August 2, 2025

哈里斯回憶，直升機墜毀後「我整個人倒掛著，無法解開安全帶，沒辦法逃出去。」他看見機艙內不明液體滴落，「我想著，『我之前活下來，但現在要死在一團火球裡了。』」凱拉激動表示，「意外過後，我沒辦法工作，甚至無法照顧孩子，我們的生活完全是一團糟。」

更令他們憤怒的是，觀光直升機公司PT. Whitesky Aviation起初承諾負擔長期醫療費，卻在3個月後中止給付。哈里斯控訴，「如果他們履行協議，提供應有的治療，我們是否能夠舒適地坐在這裡（受訪）呢？」

事件過後，峇里島航空當局檢討機場周邊的放風箏規範，考慮實施更嚴格的安全規定，避免類似悲劇重演。至於該觀光公司迄今仍未回應指控，持續在當地營運觀光飛行服務。