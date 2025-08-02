　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」：沉默是最大的哭聲

高醫大董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠，一起到同居處附近的健身房運動，途中自然地牽起手，二人互動宛如老夫老妻。（讀者提供）

▲高醫大董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠，一起到同居處附近的健身房運動，途中自然地牽起手，二人互動宛如老夫老妻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高醫大董事長陳建志遭爆與高雄市立小港醫院副院長馮明珠外遇、同居，2人高調出席公開活動，還到健身房運動、超市購物，如同老夫老妻。投訴人指控，馮明珠因有董事長當靠山，私自將院長的公務車納為己用、主導醫院人事，甚至帶陳到小港醫院私下進行醫美手術，卻未依規定申報，行徑囂張跋扈！2人於報導出刊後神隱至今，不過據了解，高醫將於8月發布人事調動，馮擬被升為總院副院長，引發高雄醫界、政商界關注。

對此，董事長夫人鄭雅菁率先打破沉默，委請律師透過本刊發表600字聲明，侃侃而談捍衛高醫員工權益，以及外遇事件對家庭的影響，以下為聲明內容：

[廣告]請繼續往下閱讀...

謹代當事人鄭雅菁女士聲明如下：

「多年的沉默，本是為了守護家庭和高醫這個組織的穩定與完整。但遺憾的是沉默反讓私領域的失序，成為公領域徇私的空間。員工們求助無門、誠實的聲音被消音。我的沈默反讓更多我尊重的醫護人員受傷了。為此，鼓起勇氣打破沉默呼籲：

一、醫療倫理不能為特權讓步

任何高位任命，皆憑專業、公信與同儕支持信任，而非基於私情或利益交換。所有的醫護人員對管理階層的信任是高醫的重要根基。

二、醫護人員需要更多的保護和尊重

醫學大學為培育優秀醫生的聖殿。每個醫院都是一個高度壓力的工作單位。這些醫護人員需要被保護、被尊重並被珍惜，正因為這是一個神聖的地方、是搶救和照顧生命的地方。因此提供無權勢壓迫、零霸凌的平等友善環境是醫院治理者責無旁貸的責任。

最後，我想說，外遇的整個過程，深深傷害著我和孩子們。這幾天事實真相呈現出來時，他們再次受傷了。這是每一位在遇到外遇的母親最深的痛。

現在我不願讓他們在我身上學會的是『逆來順受』與『沈默妥協』，更不希望他們未來的伴侶關係是靠妥協和沈默而組成。

我期待藉由自己的發聲，可以讓孩子們看到我的辛苦和勇敢面對一切的困難。未來他們也有一樣的勇氣為自己發聲面對生命中的挫折。更呼籲高醫可以重新檢視與建構一個不再默許霸凌與失衡的制度、一個讓醫護人員可以安心工作而不需擔憂制度不公對待的工作場域、一個青年學子或是醫護人員仍願相信還有未來和值得努力學習的學校。

若說沉默是最大哭聲，發聲便是行動的開始。」

經核本件除涉及私領域外，深具社會公益性，爰代聲明如前，尚請相關主管主管機關及醫、護等公會積極介入處理為禱。

高醫董事長陳建志、小港醫院副院長馮明珠遭爆外遇同居，董事長夫人鄭雅菁透過本刊發表600字聲明捍衛員工及家庭。（讀者提供）

▲高醫董事長陳建志、小港醫院副院長馮明珠遭爆外遇同居，董事長夫人鄭雅菁透過本刊發表600字聲明捍衛員工及家庭。


更多鏡週刊報導
高醫董座爆不倫／不倫戀曝光神隱多日　馮明珠再爆缺席演講讓民眾空等
高醫董座爆不倫／外遇小港醫院副院長　直擊高醫董座高調同居
高醫董座爆不倫1／激烈口角驚動員警調解　陳建志外遇馮明珠多年不避諱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泵浦車疑剎車失靈！父子試圖阻擋慘遭輾　1死1重傷
川普重擊亞洲科技供應鏈！　台灣、南韓成重災區
新莊箱屍！在地人認出「阿健師」　詭異攤車外型曝光
離家17年母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年！法官一查財產打臉她
快訊／阿堂鹹粥也淹了！　台南小西門圓環成「小噴泉」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

語言科系畢業「薪水落在哪？」　過來人曝現實面：要有其他專業

高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」：沉默是最大的哭聲

台南暴雨另類災情！　好心人撿到4面車牌急尋車主

00後的年輕人「這1天一定排休」　過來人搖頭：年紀大的也會請假

台科大新生包「6款超帥徽章」＋AR動畫　新鮮人驚喜：邊拆邊尖叫

5年8起地勤車輛碰撞航空器　審計部籲導入迫近警告系統

阿堂鹹粥也淹了！台南暴雨下不停　小西門圓環成「小噴泉」

快訊／大豪雨區擴大！　12縣市警報

快訊／大雷雨轟台南等4縣市　安定雨量破300毫米

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重　永康大灣路淪「大灣河」

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

語言科系畢業「薪水落在哪？」　過來人曝現實面：要有其他專業

高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」：沉默是最大的哭聲

台南暴雨另類災情！　好心人撿到4面車牌急尋車主

00後的年輕人「這1天一定排休」　過來人搖頭：年紀大的也會請假

台科大新生包「6款超帥徽章」＋AR動畫　新鮮人驚喜：邊拆邊尖叫

5年8起地勤車輛碰撞航空器　審計部籲導入迫近警告系統

阿堂鹹粥也淹了！台南暴雨下不停　小西門圓環成「小噴泉」

快訊／大豪雨區擴大！　12縣市警報

快訊／大雷雨轟台南等4縣市　安定雨量破300毫米

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重　永康大灣路淪「大灣河」

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

台灣關稅綁232條款！　謝金河：談判面臨3大壓力

桃園天九牌賭場藏民宅！賭客出奇招「冷凍藏錢」　24人被逮

快訊／泵浦車疑剎車失靈！工人父子檔試圖阻擋慘遭輾　1死1重傷

語言科系畢業「薪水落在哪？」　過來人曝現實面：要有其他專業

國王願用1射手+1首輪籤換庫明加　新爆料天王：5天內會有答案

川普重擊亞洲科技供應鏈！　台灣、南韓成重災區

人妻外遇約小王「16蹲」　正牌夫氣炸告討100萬

台南麻豆某康復機構女住民外出未歸　魚塭尋獲已成浮屍

台灣幸福感倒數第6 　研究揭快樂密碼：生活自主性愈高愈好

【泰格與雪兒】中華電信

生活熱門新聞

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

快訊／大雷雨轟5縣市　10縣市「超大豪雨」特報

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／10縣市豪大雨特報！雨彈來襲

丟臉到日本　台登山隊爬富士山「亂綁布條」　

罷免失敗就關店　花蓮咖啡廳突PO文「新店規劃中」

快訊／大豪雨區擴大！　12縣市警報

健檢報告出現「毛玻璃」三個字　45歲媽媽眼淚流下來

快訊／大雷雨轟炸　台南等4縣市發警報

更多熱門

相關新聞

美女主播遭媽寶富二代「邪教式追求」！

美女主播遭媽寶富二代「邪教式追求」！

高點綜合台節目《震震有詞》日前錄製一集探討「媽寶」與「渣男」的專題， 前主播簡立喆在節目中分享被「媽寶男」追求的恐怖經歷，直說「這家人根本就像邪教」，誇張行徑讓人嘆為觀止。

實支險改革上路怎麼買最聰明？

實支險改革上路怎麼買最聰明？

實支險爆賠壓力保險公司吃不消

實支險爆賠壓力保險公司吃不消

37年諾貝爾圖書城今「21:30後正式走入歷史」！

37年諾貝爾圖書城今「21:30後正式走入歷史」！

新書驚爆瑪格麗特公主患隱疾

新書驚爆瑪格麗特公主患隱疾

關鍵字：

鏡週刊高醫

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

快訊／大雷雨轟5縣市　10縣市「超大豪雨」特報

魏如萱認愛才5天　小男友揪前女友約會被抓包

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面