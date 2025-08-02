高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」：沉默是最大的哭聲

▲高醫大董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠，一起到同居處附近的健身房運動，途中自然地牽起手，二人互動宛如老夫老妻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高醫大董事長陳建志遭爆與高雄市立小港醫院副院長馮明珠外遇、同居，2人高調出席公開活動，還到健身房運動、超市購物，如同老夫老妻。投訴人指控，馮明珠因有董事長當靠山，私自將院長的公務車納為己用、主導醫院人事，甚至帶陳到小港醫院私下進行醫美手術，卻未依規定申報，行徑囂張跋扈！2人於報導出刊後神隱至今，不過據了解，高醫將於8月發布人事調動，馮擬被升為總院副院長，引發高雄醫界、政商界關注。

對此，董事長夫人鄭雅菁率先打破沉默，委請律師透過本刊發表600字聲明，侃侃而談捍衛高醫員工權益，以及外遇事件對家庭的影響，以下為聲明內容：

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謹代當事人鄭雅菁女士聲明如下：

「多年的沉默，本是為了守護家庭和高醫這個組織的穩定與完整。但遺憾的是沉默反讓私領域的失序，成為公領域徇私的空間。員工們求助無門、誠實的聲音被消音。我的沈默反讓更多我尊重的醫護人員受傷了。為此，鼓起勇氣打破沉默呼籲：

一、醫療倫理不能為特權讓步

任何高位任命，皆憑專業、公信與同儕支持信任，而非基於私情或利益交換。所有的醫護人員對管理階層的信任是高醫的重要根基。

二、醫護人員需要更多的保護和尊重

醫學大學為培育優秀醫生的聖殿。每個醫院都是一個高度壓力的工作單位。這些醫護人員需要被保護、被尊重並被珍惜，正因為這是一個神聖的地方、是搶救和照顧生命的地方。因此提供無權勢壓迫、零霸凌的平等友善環境是醫院治理者責無旁貸的責任。

最後，我想說，外遇的整個過程，深深傷害著我和孩子們。這幾天事實真相呈現出來時，他們再次受傷了。這是每一位在遇到外遇的母親最深的痛。

現在我不願讓他們在我身上學會的是『逆來順受』與『沈默妥協』，更不希望他們未來的伴侶關係是靠妥協和沈默而組成。

我期待藉由自己的發聲，可以讓孩子們看到我的辛苦和勇敢面對一切的困難。未來他們也有一樣的勇氣為自己發聲面對生命中的挫折。更呼籲高醫可以重新檢視與建構一個不再默許霸凌與失衡的制度、一個讓醫護人員可以安心工作而不需擔憂制度不公對待的工作場域、一個青年學子或是醫護人員仍願相信還有未來和值得努力學習的學校。

若說沉默是最大哭聲，發聲便是行動的開始。」

經核本件除涉及私領域外，深具社會公益性，爰代聲明如前，尚請相關主管主管機關及醫、護等公會積極介入處理為禱。

▲高醫董事長陳建志、小港醫院副院長馮明珠遭爆外遇同居，董事長夫人鄭雅菁透過本刊發表600字聲明捍衛員工及家庭。



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