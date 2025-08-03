童仲彥假釋期滿近況曝！「新身分」超驚人　網狂讚：世間奇才

▲童仲彥近日透露自己已考取地政士資格。（圖／翻攝自臉書／台灣阿童─童仲彥）

圖文／CTWANT

台北市前議員童仲彥因涉嫌詐領5萬元助理費，被判處3年10月徒刑，2022年3月25日入監服刑，隔年10月獲得假釋，出獄後火速考取不動產經紀人執照。童仲彥近日假釋期滿，今年6月曾在社群發文預告「準備復出」，未來打算經營YouTube頻道，上月底再宣布自己考取地政士資格，引發網友熱議。

童仲彥上月底在臉書粉專「台灣阿童─童仲彥」發文稱，繼出獄1個月考上國考、取得不動產經紀人資格後，自己最近又考上了地政士，本來以為民法題目看錯2題，可能沒辦法過關，所幸最後有驚無險，以總成績65.33分低空飛過，順利獲得新身分。

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貼文引發討論，網友紛紛留言「台灣阿童考什麼上什麼，根本世間奇才」、「了不起，會讀書」、「童哥可不可以再分享一次平凡人該怎麼唸書考試抓重點才有最佳效率？ AI時代來臨我們又該讓下一代將學習重點放在哪？」「了不起，文武狀元」、「阿童太強了吧，到底怎麼讀的」、「人家常問我我的偶像是誰？沒錯！就是主席！了不起，會考」。

據了解，童仲彥擔任台北市議員期間，以人頭名義申報助理費用，最後被法院判刑3年10月、褫奪公權2年。，於2022年3月25日入監服刑，並於2023年10月假釋出獄。值得一提的是，童仲彥2019年宣布籌組成立金色力量黨，隔年1月該黨正式成立，他也當上首屆黨主席，2020年3月獲內政部核准，成為中華民國第368個合法政黨。

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