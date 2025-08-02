台中拖吊場遭槍擊！受傷女保全到職才半年「沒和人結怨」　

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區文心拖吊保管場今天（2日）中午傳槍響，造成1名24歲女保全受傷，所幸僅是輕傷，經送醫治療無大礙。犯嫌案後即開車逃逸現場，警方正以車追人，目前已鎖定涉案車輛。初步了解，女保全僅任職半年，稱無與人結怨，場方也說近期並無發生糾紛，詳細犯案動機，有待警方調查釐清。

▲文心拖吊保管場遭人以瓦斯空氣槍射擊，警衛室窗戶玻璃留有2處彈孔。（圖／記者白珈陽攝）



警方調查，文心南七路文心拖吊保管場，中午12時許遭不明人士以瓦斯空氣槍射擊，當時值班的李姓女保全先是聽到音爆異響，隨即警衛室玻璃碎裂，李女手部也被鋼珠彈擊傷，造成瘀傷。

▲文心拖吊保管場發生槍擊。（圖／記者白珈陽攝）



▲李姓女保全手部被鋼珠彈擊傷，造成瘀傷（圖／民眾提供）

記者前往現場查看，發現警衛室窗戶玻璃留有2處彈孔，警方也在警衛室地面查獲2枚鋼珠；記者詢問代班保全，是否認識受傷的李女，有無聽聞近期有糾紛？代班保全說，對李女不熟，也沒聽說有糾紛。

據悉，李女今年2月到職，聲稱沒有與人結怨，不清楚為何有人到場開槍；拖吊保管場也說，近期沒有發生糾紛情事，犯案動機有待警方進一步調查。

警方指出，獲報後已第一時間成立專案小組，並派員封鎖現場，通報鑑識小組到場採證，初步勘察研判鋼珠彈為保管場外入口方向射入。目前已鎖定涉案車輛，將以車追人，盡速查緝犯嫌到案。