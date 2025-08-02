　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅明才喊「行有餘力」地方可討論普發現金　綠議員籲蔣萬安快響應

▲▼台北市長蔣萬安上午至新店力挺國民黨立委羅明才。（圖／翻攝國民黨立委羅明才臉書）

▲台北市長蔣萬安上午至新店力挺國民黨立委羅明才。（圖／翻攝國民黨立委羅明才臉書）

記者詹詠淇／台北報導

談及地方是否應跟進普發現金，國民黨立委羅明才今（2日）表示，地方行有餘力時，可進一步討論，畢竟30、40年來，地方從來沒有過普發現金，所以這個值得大家作為議題來研究。對此，民進黨台北市議員何孟樺也喊話早上剛稱讚羅明才是財政專家、預算老手的台北市長蔣萬安，聽聽羅明才的建言，北市113年底已經累計賸餘539億元，完全有能力普發現金。

羅明才今（2日）上午舉辦反惡罷後援會時提到，自己一以貫之還稅於民、普發現金。去年稅收超徵5280億，本來就應該還稅於民，「一人領一萬，快樂常相伴；一人領一萬，大人小孩通通有希望，每個人都有。」他也說，「當國家稅收超徵時，還稅於民天經地義」。至於地方部分，羅明才認為，「當行有餘力的時候，我們這個部分可以再進一步討論」，畢竟30、40年來，地方從來沒有過普發現金，所以這個值得大家作為議題來研究。

對此，何孟樺表示，蔣萬安肯定羅明才，更應該普發現金！蔣萬安今早到新店為羅明才站台，大讚羅明才是「財政的專家、預算的老手」可是蔣萬安，為什麼始終不肯聽這位財政專家、預算老手的建言，好好整頓北市的經濟，好好在北市落實普發現金的主張呢？

「我們都沒有忘記，在7月11日的院會發言中，新北出身的羅明才委員，正是以北市經濟的慘況，來主張要普發現金」，何孟樺指出，羅明才一邊拿著十張千元大鈔，一面沉重地說道，「每當我經過台大醫院、南京東路，台北市各個角落，看到需要金錢幫助的這些國人，有的跪在地上乞討，……我心裡有多麽沈重、多麽痛」。

▲▼羅明才在立法院會發言人，在鏡頭前數1萬元現金。（圖／立法院直播畫面）

▲國民黨立委羅明才先前在立法院會發言時，在鏡頭前數1萬元現金。（資料照／立法院直播畫面）

何孟樺認為，北市的經濟慘到連新北的委員都看不下去，蔣萬安如果真心肯定羅明才，又為何把羅委員的沉痛呼籲當耳邊風？普發現金是蔣萬安的主張。羅明才今天受訪時也明確表示，當地方「行有餘力的時候，可以來討論」。

何孟樺指出，在蔣萬安市府的領導下，北市113年底已經累計賸餘539億元，完全有能力普發現金。「蔣萬安市長，如果您真的支持羅明才委員，就應該聽進羅明才委員的話。如果您真心愛護台北市民，更應該比羅明才委員更了解北市的需要。如果您真的是一個誠實的政治人物，就應該恪守自己的政治主張！」

最後，何孟樺也再次奉勸蔣萬安，真的真的不能選前作普發現金戰神，選後卻變普發現金胡蠅！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手機掃碼點餐！他愣見「1步驟」太超過　全場點頭：一律拒吃
台南時雨量破百！氣象署揭威力「極端可怕」：一輩子不一定見過
小六生DIY清包皮「上推回不來」　龜頭套死血腫變黑
金正恩5萬戶重點開發案　淪「集體性侵」基地！暗黑內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韌性特別條例修正案　政院人士：考量財政結構朝野溝通

陳玉珍嗆刪國防、海巡預算「普發1萬就免舉債」　綠委批不負責任

羅明才喊「行有餘力」地方可討論普發現金　綠議員籲蔣萬安快響應

陳駿季率團赴美增購美牛、穀物換降關稅？　外交部：循例組團訪美

心中山線形公園南段開幕　蔣萬安：目標推動連接台北車站

雙標？台美關稅談判有「保密協定」　凌濤嗆賴清德：過去喊黑箱服貿

在野喊關稅黑箱又稱要公民複決　綠委解釋好無奈：牛頭不對馬嘴

關稅談判未明！在野批談判黑箱　國會經貿協議審查制度成焦點

遭曹興誠酸「民進黨無油水才退黨」　游盈隆喊告：尋求司法繩之以法

曝2028國民黨有望重返執政　沈富雄：賴清德「內外交煎」傷得很重

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【泰格與雪兒】中華電信

韌性特別條例修正案　政院人士：考量財政結構朝野溝通

陳玉珍嗆刪國防、海巡預算「普發1萬就免舉債」　綠委批不負責任

羅明才喊「行有餘力」地方可討論普發現金　綠議員籲蔣萬安快響應

陳駿季率團赴美增購美牛、穀物換降關稅？　外交部：循例組團訪美

心中山線形公園南段開幕　蔣萬安：目標推動連接台北車站

雙標？台美關稅談判有「保密協定」　凌濤嗆賴清德：過去喊黑箱服貿

在野喊關稅黑箱又稱要公民複決　綠委解釋好無奈：牛頭不對馬嘴

關稅談判未明！在野批談判黑箱　國會經貿協議審查制度成焦點

遭曹興誠酸「民進黨無油水才退黨」　游盈隆喊告：尋求司法繩之以法

曝2028國民黨有望重返執政　沈富雄：賴清德「內外交煎」傷得很重

陸官方成功追贓225億　撒10年天網！亞洲百名紅通人員全面清零

人資知道「全公司同事薪水」心裡怎麼想？過來人吐實話

惡男隨機騙人妻「妳老公欠錢」恐嚇鹽酸毀容硬上　急掏50萬和解

好友患無精症！日男親自「提槍上陣」　與友妻行房捐精

敬父愛如山！台南表揚20位模範勞工父親　黃偉哲：撐起城市的肩膀

韌性特別條例修正案　政院人士：考量財政結構朝野溝通

前NBA球星孕妻被鯊魚攻擊！　驚呼「人生最糟一天」

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機！警攔截飛機下場曝光

染毒朴有天又食言！日本近況「一頭銀髮」遭酸爆　韓媒：快速老化

陳玉珍嗆刪國防、海巡預算「普發1萬就免舉債」　綠委批不負責任

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

政治熱門新聞

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

曹興誠認了「民進黨請我推動罷免」　徐巧芯驚呆

賴清德總統令：駐歐盟代表李淳、駐德代表謝志偉　已准免職

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

柯建銘：主席賴清德下令精準罷免　823背水一戰

遭曹興誠酸「民進黨無油水才退黨」　游盈隆喊告：尋求司法繩之以法

傳台灣擬「增購美牛、穀物」換降關稅　農業部回應了

選前錄影曝！劉寶傑預言大罷免全中

關稅20%！吳宗憲翻郭智輝昔日談話　嗆：下台負責吧

20%重稅砍向命脈　全總：恐爆發倒閉潮

NCC委員今公佈！　黃國昌抓包「行政院把名單壓了2個月」

雨彈狂炸台中　盧秀燕：單日雨量破13年紀錄

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

更多熱門

相關新聞

陳玉珍喊砍韌性預算發現金　綠委轟不演了

陳玉珍喊砍韌性預算發現金　綠委轟不演了

國民黨立委陳玉珍今（2日）表示，可將規模5450億「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」 中（國土）韌性預算預算修掉，換成普發現金，就沒有舉債問題。對此，民進黨立委林楚茵痛批，國民黨罷免過關就露出真面目，打開大門的吳三桂不演了，餵毒蘋果給全民，但削弱國防，置國安於不顧，是引狼入室。

藍要中央普發現金地方卻保留態度　綠委酸雙標

藍要中央普發現金地方卻保留態度　綠委酸雙標

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

喊「新823砲戰」開打！　趙少康：國民黨一席都不能掉

喊「新823砲戰」開打！　趙少康：國民黨一席都不能掉

羅明才辦反惡罷造勢！　葉元之揭「大哥暖舉」：沒理由被罷掉

羅明才辦反惡罷造勢！　葉元之揭「大哥暖舉」：沒理由被罷掉

關鍵字：

普發一萬普發現金羅明才蔣萬安何孟樺

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面