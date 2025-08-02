羅明才喊「行有餘力」地方可討論普發現金　綠議員籲蔣萬安快響應

▲台北市長蔣萬安上午至新店力挺國民黨立委羅明才。（圖／翻攝國民黨立委羅明才臉書）

記者詹詠淇／台北報導

談及地方是否應跟進普發現金，國民黨立委羅明才今（2日）表示，地方行有餘力時，可進一步討論，畢竟30、40年來，地方從來沒有過普發現金，所以這個值得大家作為議題來研究。對此，民進黨台北市議員何孟樺也喊話早上剛稱讚羅明才是財政專家、預算老手的台北市長蔣萬安，聽聽羅明才的建言，北市113年底已經累計賸餘539億元，完全有能力普發現金。

羅明才今（2日）上午舉辦反惡罷後援會時提到，自己一以貫之還稅於民、普發現金。去年稅收超徵5280億，本來就應該還稅於民，「一人領一萬，快樂常相伴；一人領一萬，大人小孩通通有希望，每個人都有。」他也說，「當國家稅收超徵時，還稅於民天經地義」。至於地方部分，羅明才認為，「當行有餘力的時候，我們這個部分可以再進一步討論」，畢竟30、40年來，地方從來沒有過普發現金，所以這個值得大家作為議題來研究。

對此，何孟樺表示，蔣萬安肯定羅明才，更應該普發現金！蔣萬安今早到新店為羅明才站台，大讚羅明才是「財政的專家、預算的老手」可是蔣萬安，為什麼始終不肯聽這位財政專家、預算老手的建言，好好整頓北市的經濟，好好在北市落實普發現金的主張呢？

「我們都沒有忘記，在7月11日的院會發言中，新北出身的羅明才委員，正是以北市經濟的慘況，來主張要普發現金」，何孟樺指出，羅明才一邊拿著十張千元大鈔，一面沉重地說道，「每當我經過台大醫院、南京東路，台北市各個角落，看到需要金錢幫助的這些國人，有的跪在地上乞討，……我心裡有多麽沈重、多麽痛」。

▲國民黨立委羅明才先前在立法院會發言時，在鏡頭前數1萬元現金。（資料照／立法院直播畫面）

何孟樺認為，北市的經濟慘到連新北的委員都看不下去，蔣萬安如果真心肯定羅明才，又為何把羅委員的沉痛呼籲當耳邊風？普發現金是蔣萬安的主張。羅明才今天受訪時也明確表示，當地方「行有餘力的時候，可以來討論」。

何孟樺指出，在蔣萬安市府的領導下，北市113年底已經累計賸餘539億元，完全有能力普發現金。「蔣萬安市長，如果您真的支持羅明才委員，就應該聽進羅明才委員的話。如果您真心愛護台北市民，更應該比羅明才委員更了解北市的需要。如果您真的是一個誠實的政治人物，就應該恪守自己的政治主張！」

最後，何孟樺也再次奉勸蔣萬安，真的真的不能選前作普發現金戰神，選後卻變普發現金胡蠅！