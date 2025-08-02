羅明才辦反惡罷造勢！　葉元之揭「大哥暖舉」：沒理由被罷掉

▲羅明才反惡罷造勢，葉元之出席 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

726大罷免投票首波結束，接著8月23日還有7席國民黨立委的罷免案，國民黨立委羅明才今（2日）日舉辦反惡罷後援會，找來台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫等大咖力挺。此外，在726「逆轉勝」國民黨立委葉元之也現身力挺，助講時，葉提到過往羅明才對他的貼心舉動，呼籲大家這麼好的一位立院大哥，沒有道理不讓他繼續做，希望台灣社會正能量越來越多、撕裂可以縫合、惡勢力離開，讓台灣最美的風景是人。

葉元之表示，今年2、3月的時候，黨部在碧潭附近舉辦活動，活動結束後，羅明才請他與張智倫吃滷肉飯，吃飯時，羅明才用提攜後進的心情，給他很多建議，就像個非常慈祥的大哥哥，因為反罷免是孤獨的過程，這段時間要忍受大家對他的網路霸凌、街上霸凌，到昨天在謝票的時候，還有人對他比倒讚，但是這些他們都挺過來了。

葉元之提到，這個時間，他非常感謝願意幫助他們的人，這些感謝的心情都點滴在心頭，他開玩笑說，羅有時候看到他沒有吃早餐，還送上一杯胡蘿蔔汁，「這麼大方、對選民非常好的立委，罷免他真的沒有道理」。

葉元之也說，現在的台灣社會真的撕裂到不像話，這兩天有個伯伯跟他說，這次的罷免投票讓他跟女兒吵翻，女兒因意見不合還打了他。葉無奈說，這是民進黨的權力遊戲，撕裂老百姓的生活，因此不同意票一定要多一點，讓台灣社會正能量越來越多、撕裂可以縫合、惡勢力離開，讓台灣最美的風景是人。

羅智強也到場支持表示，羅明才真的是非常親切、體貼、用心的大哥，他日前面對罷免，每天在路上奔走，但大安區常常看到羅明才的公車廣告在路上走，而當時的廣告並沒有標注是823要投票，因為羅就是希望可以幫助到全部國民黨的立委，這就是體貼的立法委員，「希望大家讓羅家大哥繼續留在立法院為大家服務」。

羅智強說到，今天他戴墨鏡不是耍酷，是因為眼睛受傷、感染、惡化，半個月腫著眼睛但是還是一個個跟鄉親握手，但這個眼睛的傷是民進黨賴清德給的，台灣明明可以好好做事，就是有這種總統，全部立委被霸凌。日前他參加公祭的時候，竟然也有家屬對他比倒讚，他當下真的很氣賴清德，連公祭也要大惡罷，不是賴清德今天這樣做，社會怎麼會有這種仇恨，因此呼籲大家823投下不同意罷免，讓大罷免大失敗。

