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羅明才喊還稅於民天經地義「地方行有餘力再討論」　綠委酸雙標

▲▼羅明才在立法院會發言人，在鏡頭前數1萬元現金。（圖／立法院直播畫面）

▲國民黨立委羅明才先前在立法院會發言時，在鏡頭前數1萬元現金。（資料照／立法院直播畫面）

記者詹詠淇／台北報導

針對先前官方帳號發布「普發現金1萬元違憲」言論，國民黨立委羅明才今（2日）聲稱帳號遭盜用，並強調自己始終支持普發現金，還稅於民天經地義。然而，對於地方政府是否應普發現金，羅明才態度卻顯得保留，認為當行有餘力時，可以再進一步討論。對此，民進黨團幹事長吳思瑤大酸，前後說法邏輯不通、自我打臉，要求中央普發現金，但是對財政更有餘裕的地方要不要普發現金卻是兩套標準。他當初在院會拿錢的畫面成最好的反效果宣傳。

國民黨立委羅明才今（2日）上午舉辦反惡罷後援會，被問到自己官方帳號喊「普發現金1萬元違憲」時，他表示這是假訊息，帳號被盜用了。自己一以貫之還稅於民、普發現金。

羅明才指出，去年稅收超徵5280億，本來就應該還稅於民，很高興看到賴總統昨天已經公告普發現金1萬塊，希望在10月底前，「一人領一萬，快樂常相伴；一人領一萬，大人小孩通通有希望，每個人都有。」他提到，有人說錢留在國庫給更需要的建設使用，「那我跟大家報告，有需要的去領，沒有需要的你就不要去領，因為你不要去領的話，這個錢就會回歸國庫，沒有影響。」

不過被問到是否支持地方普發現金時，羅明才認為，從來沒有過地方普發現金，因為這是國稅跟地方稅的問題。國稅是來自所有的貨物稅、個人綜所稅，以及大家去便利商店買飲料時，都有營業稅，還有證交稅等，這個稅收都是來自全民，「所以當國家稅收超徵時，還稅於民天經地義」。

至於地方部分，羅明才認為，「當行有餘力的時候，我們這個部分可以再進一步討論」，畢竟30、40年來，地方從來沒有過普發現金，所以這個值得大家作為議題來研究。

針對羅明才言論，民進黨團幹事長吳思瑤上午接受電訪時笑回，「羅明才前後說法邏輯不通、自我打臉，這就是最好的現世報，最有力的迴力鏢。」他們要求中央普發現金，但是對財政更有餘裕的地方要不要普發現金卻是兩套標準。

吳思瑤指出，羅明才是新北市立委，很清楚新北市財源，如果普發現金是王道，侯友宜甚至可以發超過1萬以上的金額，更造福人民，「所以說這不過是用你的魔法對付你，現在終於讓國民黨人自食惡果。」

吳思瑤也說，羅明才當初在院會拿著1萬塊現金的畫面令大家印象深刻，當初怎麼要求別人的，現在就打臉自己，他拿錢的畫面成為最好的反效果宣傳。

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