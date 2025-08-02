高雄女夜跑慘遭「外套悶昏」猥褻　18年後DNA助攻揪出色狼

▲高雄女子夜跑時遭色狼以外套悶昏後猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女子19年前夜間慢跑，竟在暗巷中遭惡狼從背後突襲，以外套悶昏後猥褻得逞，案發後一直沒逮到兇手成為懸案，眼看20年追訴期將屆，卻在去年間意外破案。嫌犯鄭姓男子因另涉案被警方採樣DNA，結果與當年檢體比對完全吻合，鄭男也坦承犯行，讓懸案水落石出，法院審理後，依強制猥褻罪判鄭男徒刑1年6月。

判決指出，這起離奇性暴力案發生在2006年8月24日晚上10點左右，地點就在高雄市某處昏暗街口。當時被害女子獨自夜跑，沒想到卻遇到正在徘徊的鄭姓色狼（40多歲），鄭男一時獸性大發，直接脫下外套從背後罩住女子頭部，導致她因窒息昏迷。

女子失去意識後，鄭嫌竟變本加厲，當街解開她的內衣與褲頭，伸手觸摸胸部猥褻得逞。女子甦醒後驚覺被性侵，立刻報警並配合警方採檢DNA。不過，當年鄭男因為沒有前科，從被害人身上採到的DNA比無從比對，只能將檢體建檔保存，鄭也因此一直逍遙法外。

18年過去，鄭男去年再度涉及性犯罪，警方依法採樣並輸入資料庫，赫然比對發現竟和當年懸案的檢體相符，讓這起差點被時間掩蓋的性暴力案件重現曙光，鄭嫌面對鐵證百口莫辯，最後只得坦承犯行。

橋頭地院審理時，法官審酌鄭男當時僅為滿足一己慾望，竟在夜間隨機襲擊女慢跑者，破壞社會治安與女性安全感，加上事證明確、犯行重大，又未與被害人和解，因此重判1年半徒刑，全案可上訴。