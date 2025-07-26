女病患被雙手搓乳！骨科醫喊「失智控制力較差」　賠錢換免囚



▲台北松山區一名骨科醫師在看診時，對女病患伸狼爪。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北松山區一名詹姓診所骨科醫師，趁替女病患觸診時，竟兩度伸手揉胸，被女病患蒐證拍下並報警處理。全案經台北地院審理，法官審酌詹男已和女病患調解，且自述罹患失智症、帕金森氏症，所以控制能力較差等情，依犯2個對受照護之人利用機會猥褻罪，應執行有8月徒刑。緩刑3年，需接受法治教育2場次。可上訴。

判決指出，詹男為台北市松山區某診所醫師，女子小美(化名)則因到該診所復健，2023年7月起由詹男負責診治，詹男卻在2024年1月24日看診時，利用觸診機會，隔著衣服搓揉小美右胸，26日小美再度來看診，詹男又先伸左手搓揉小美左胸，又用右手搓揉小美的雙峰，再度猥褻得逞。小美察覺不對勁，報警處理。

全案審理時，詹男坦承犯行，並拿錢和小美調解成功。法官檢視小美等人證詞，及小美拿密錄器蒐證的照片11張，判定詹男犯行屬實，審酌詹男犯後態度良好、自述因年紀較大，罹患失智症、帕金森氏症而控制能力較差等生活狀況，依他犯2個對受照護之人利用機會猥褻罪，合併執行有8月徒刑，可易科罰金。緩刑3年，並接受法治教育2場次。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。