民進黨三連霸前立委陳歐珀涉收賄　延長羈押禁見2個月

▲民進黨前立委陳歐珀（中）任內涉收賄，仍在偵辦中，台北地院裁定他延長羈押禁見2個月。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾經三連霸的民進黨前立委陳歐珀，被指長期涉嫌利用職務之便，以提案修法、舉行公聽會等方式，幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金等好處，藉此收取業者賄賂，今年（2025年）6月到案被聲押禁見獲准，因押期將屆，經檢方聲請，台北地院今（1日）裁定陳歐珀從8月4日起，延長羈押禁見2個月，可抗告。

陳歐珀2023年因被指收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，黯然宣布退出連任選舉，涉案情節仍在他字案偵辦中，聯興國際從1999年開始，租用基隆港東岸碼頭，經營貨櫃裝卸、倉儲、船務等業務，號稱全國前三大貨櫃碼頭營運商之一。

陳歐珀本案被指從2016年到2020年間，涉收取物流廠商聯興國際公司提供的不正利益，並利用立委與立法院交通委員會委員職權之便，提案修法或召開公聽會，協助聯興公司降低碼頭租金、爭取疫情補助等好處。

2018年1月初，德國籍貨櫃輪「梅爾斯」撞壞聯興公司設置於基隆港碼頭的「橋式起重機」等設備，陳歐珀涉配合業者，趁機推動《商港法》修法，將民營公司的設施遭損壞時，納入可求償營業損失的範圍。

北檢今年6月4日兵分14路搜索，約談陳歐珀、民進黨前副秘書長許仁圖等10人到案，複訊後以涉犯《貪污治罪條例》職務上行為收受賄賂及不正利益、財產來源不明與《洗錢防制法》洗錢等罪嫌，且有逃亡與勾串滅證之虞，聲押禁見陳歐珀獲准。

其餘涉案者分別交保或請回，包括陳歐珀妻子徐慧諭交保80萬元，許仁圖交保30萬元，聯興國際物流公司前董事長洪英正交保300萬元。其中，許仁圖獲交保後驚傳過世。

陳歐珀不服羈押、提起抗告，高院審理認為檢方所提卷證資料，足認陳歐珀涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，確有逃亡之虞，另因仍有涉案者待調查，也有勾串滅證之虞，無其他侵害更小手段得以確保偵查程序，駁回陳歐珀抗告確定。

因押期將屆，北檢聲請延長羈押禁見，北院本周一（7月28日）開庭調查後，認定羈押理由與必要性仍存在，今裁定從8月4日起，陳歐珀延長羈押禁見2個月，可抗告。