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新人在海底撈辦婚禮！宴客140人「帳單長達2公尺」

記者蔡紹堅／綜合報導

山西太原一對新人日前在海底撈辦婚禮，邀請了140名親友參加，總花費2.25萬元人民幣（約9.38萬元新台幣），帳單印出來長達2公尺。

根據《楊子晚報》報導，新人趙小姐表示，原本跟先生訂了5月1日在一間飯店舉行傳統的婚宴儀式，但沒想到突然收到通知，飯店因特殊原因停業，無法承接婚宴。

▼婚宴結束後，帳單印出來長達2公尺。（圖／翻攝微博）

▲▼新人在海底撈辦婚宴！賓客140人「帳單長達2公尺」。（圖／翻攝微博）

得知消息後，趙小姐立刻與先生討論解決辦法，正好有一個朋友提議可以去海底撈辦，「我跟先生都是海底撈粉絲，兩年前也開過玩笑，說婚宴可以去海底撈辦，這次遇到意外，就想著乾脆創新一把！」

趙小姐說，他們選擇的海底撈能容納500人，親友總共140人，相當於半包場，店家很熱情答應，還幫忙裝飾了喜慶的牆面、燈牌。

▲▼新人在海底撈辦婚宴！賓客140人「帳單長達2公尺」。（圖／翻攝微博）

婚禮當天，海底撈一片喜氣，門口還放了新人的人形立牌，並設置了紅色的氣球拱門。最特別的是，趙小姐跟先生還親自表演了一段舞獅，「這是我們臨時學的，道具收到不久就上陣了，想說舞獅代表吉祥，討個好彩頭。」

海底撈的招牌撈面舞、變臉也成為婚宴表演的一部分，整個婚禮從上午11時30分進行到下午1時30分。趙小姐說，婚宴一共花費2.25萬元，印出來的帳單長達2公尺，她會收藏起來。

趙小姐還說，「我覺得現在年輕人，對婚禮的看法可能和老一輩不太一樣了，更追求簡單、輕鬆愉快的狀態，大家吃得開心，玩得開心，我們也收到了美好的祝福，婚禮的意義就達到了。」

▲▼新人在海底撈辦婚宴！賓客140人「帳單長達2公尺」。（圖／翻攝微博）

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