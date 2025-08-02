祖克柏親自出馬！AI新星被Meta延攬　「天價薪酬」曝光

▲24歲AI新星戴奇被Meta重金延攬，薪酬飆2.5億美元。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

臉書母公司Meta重金搶人才，開出4年約1.25億美元（約新台幣37億元）的合約延攬24歲AI新星戴奇（Matt Deitke），但遭到拒絕，認為Meta是刻意壓低價碼，還得靠執行長祖克柏親自出馬才談妥，把價碼增至2.5億美元（約新台幣74億元），創下Meta史上最驚人薪酬之一，被稱是「宅男的逆襲」。

紐約郵報報導，戴奇專精AI領域，曾在西雅圖的艾倫人工智慧研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）上班，主導能處理影像、聲音、文字的AI聊天機器人Molmo的開發——這正是Meta積極拓展的重點方向。到了去年11月，戴奇與其他人共同創立Vercept。

值得注意的是，戴奇在3D數據集、具身人工智慧環境以及多模態模型領域的創新研究受到廣泛肯定，成功奪得NeurIPS 2022傑出論文獎。這獎項可說是AI研究界最高殊榮之一，會從12萬多名申請者挑選出約12名研究人員獲獎。

Meta重金延攬戴奇，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）親自與戴奇會面，把薪酬翻倍至2.5億美元，其中光是第一年就可能給出1億美元。最終，戴奇接受這項薪酬方案，這也讓麻省理工學院經濟學家奧托（David Autor）直說，當電腦科學家的薪水堪比職業運動員的水準時，就是「宅男的逆襲」的巔峰。