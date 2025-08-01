新莊箱屍結局超傻眼！29歲兒落網一字不認　尿尿狂喊：誰都有爸爸

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區日前發生震驚社會的行李箱藏屍案，經過警方連日查緝，昨天（31日）鎖定涉案的陳男，並前往新莊中平路住處將其逮捕，警方在現場詢問，陳男除了答非所問外，還不斷施展尿遁逃避問題。今天（1日）警方詢問筆錄，陳男依舊胡言亂語、悶不吭聲來回應警方，警方依殺人、遺棄屍體等罪偵辦。

▲陳男被移送時，還要求警方別太粗魯。（圖／記者陸運陞攝）

回顧案情，本週一（28日）晚間11時許，有民眾在新莊新泰路381巷底的水溝中，發現一只紅色行李箱，不斷發出惡臭。警方打開後，發現一具成年男性屍體，遭黑色垃圾袋包裹，蜷曲狀塞入行李箱內，警方擴大調閱附近監視器，並隨即在附近周遭展開調查。

▲警方發現陳男頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱丟棄。（圖／記者陳以昇翻攝）

原本案情一度陷入膠著，警方在昨天晚間10時許，從7月6日的監視器影像中發現，一名男子頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱走到該處丟棄，警方沿途調閱畫面，確認為住在中平路巷內的29歲陳男，隨即前往逮捕，但詢問陳男卻裝作無辜的問：「你們幹嘛抓我。」還不斷以上廁所為由，打斷警方詢問。

警方今天經指紋確認，死者為陳男父親，製作筆錄時陳男仍然不願配合，問死者是否為其父親，他卻答非所問說：「每個人都有爸爸。」對於其他詢問則不願回答，移送時還要求警方「不要太快」、「不要太粗魯」，甚至還裝傻問「下大雨你們要帶我去哪？」警方依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，移送新北地檢署偵辦並建請羈押。

▲警方逮捕涉嫌殺人棄屍的陳男，當下陳男頭上還帶著藍色鴨舌帽。（圖／記者陳以昇翻攝）