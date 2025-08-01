24歲陸男落地「柬埔寨」數小時內遭殺害　當地警方：後腦破裂

▲事發現場。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

柬埔寨金邊7月31日發生一起命案。一名24歲的中國籍男子吳永龍從香港飛往金邊，落地僅僅幾個小時後，就被發現死在金邊3號路17公里處。當地警方指出，死者屍體後腦破裂、背部和肩部有明顯外傷，推測是一起有預謀的謀殺案。

據《紅星新聞》報導，警方指出，事發現場發現一個灰色背包，初步查看現場發現，背包內有護照、身分證、3張信用卡、盥洗用品、一張由中國香港飛往金邊的機票及入境簽證繳費單，顯示其於7月30日晚間11時抵達柬埔寨。



警方表示，根據死者身上遍布傷痕的情況，及遺棄方式，初步判斷這是一起有預謀的謀殺案。一名28歲的嘟嘟車司機作證稱，7月31日凌晨其駕車途經事發路段時，發現有人倒臥在路邊，靠近查看後確認已無生命跡象，遂報警處理。

警方調閱事發地附近監視器畫面發現，7月31日凌晨2時36分，一輛黑色汽車自北向南高速行駛，並拖曳死者至金邊3號路17公里處位置後，逃離現場。



目前，警方已將遺體送至附近長夏社寺廟進行初步屍檢。法醫檢查顯示，死者身穿長袖外套與短袖上衣，背部覆蓋大量泥土，衣物右側撕裂。屍體多處瘀傷與擦傷，集中於頭部後側、胸腹、右肩、背部與四肢，鼻腔、口腔及耳孔有血流流出。

法醫初步確認死因為嚴重頭部撞擊所致。目前，金邊警方專案組正追查嫌犯身分與下落。