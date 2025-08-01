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關稅20%今召部會磋商　卓榮泰：下週送出「強化韌性特別預算」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美方今公布台灣對等關稅稅率為20%。行政院長卓榮泰於今（1日）召集相關部會首長與台美經貿工作小組討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算籌編。發言人李慧芝轉述，卓院長4點裁示，政府要盡速協助產業適應世界貿易新秩序；調整支持產業的各項措施；維持產業及國家國際競爭力；透過擴大內需的方式增加台灣經濟發展動力。卓也指示，一週內籌編「強化韌性特別預算」。

▲▼卓榮泰召集相關部會首長與台美經貿工作小組討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算籌編。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰召集相關部會首長與台美經貿工作小組討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算籌編。（圖／行政院提供，下同）

行政院發言人李慧芝轉述，會議首先由楊珍妮政務委員報告談判相關情形，也提到臺美雙方將持續磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，爭取達成協議及232條款關稅優惠待遇。

李慧芝表示，接續由各部會首長針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形進行報告，特別是透過諮詢專線的來電反應，以及與產業界、農民及勞工團體進行座談，並檢討支持方案內容。

李慧芝說，卓院長相當重視原有930億支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，指示各部會儘速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以便在下週能送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算。

李慧芝表示，卓院長在會中也請內政部、農業部及經濟部報告丹娜絲颱風災損復原情形，同時就「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案）的經費需求，與相關部會進行詳實的研商，並指示加速特別條例的相關法制作業，一樣要在最短的時間內送出。

李慧芝表示，針對全球新的經貿情勢，卓院長有四點裁示，政府要盡速協助產業適應世界貿易新秩序，調整支持產業的各項措施，維持產業以及國家的國際競爭力，並透過擴大內需的方式，增加台灣的經濟發展動力。

今日與會首長包括行政院龔明鑫秘書長、楊珍妮政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表、馬永成政務委員、李慧芝發言人、主計總處陳淑姿主計長、內政部劉世芳部長、國防部顧立雄部長、海洋委員會管碧玲主任委員、教育部長鄭英耀部長、財政部莊翠雲部長、經濟部郭智輝部長、勞動部洪申翰部長、農業部陳駿季部長、衛生福利部邱泰源部長。

▲▼卓榮泰召集相關部會首長與台美經貿工作小組討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算籌編。（圖／行政院提供）

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