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OPPO平價機Reno 14推新色薄荷綠　正式開放NFC門禁卡功能

記者蘇晟彥／台北報導

OPPO 平價機 Reno14 系列推出以來，憑藉獨特的潮流人魚機身設計、風格影像、有趣的AI功能引起關注。為了持續吸引年輕族群、同時呼應夏日風格，OPPO將於Reno14上再推新色「薄荷綠」，在外觀上也完美呼應2025春夏流行色。Reno14薄荷綠提供12GB+512GB一種容量，售價NT$19,990元，將於8月1日起陸續於各大通路開賣。

▼OPPO 平價機 Reno14 推出新色薄荷綠。（圖／OPPO提供）

▲▼ Reno 14 。（圖／OPPO提供）

此外，OPPO與植物系生吐司餐廳Blivin Bakery跨界合作，以Reno14薄荷綠為靈感，結合OPPO對產品細節與工藝的講究、輕盈無負擔的機身，呼應Blivin Bakery 所主打的純植物基底工藝堅持、純粹少負擔的食材，巧妙融合輕旗艦科技與無負擔美味。8月2日起至8月17日間，於Blivin Bakery店內將限時展示OPPO Reno14薄荷綠，並推出《OPPO 沁夏質感輕食》五款植感餐點及飲品，到店完成指定任務再送限量甜品。

除了推出新機，OPPO也持續關注消費者的需求，將率先於Reno14全系列上引入NFC門禁卡功能，並於8月中旬以後陸續推送OTA，未來用戶將可以OPPO手機取代實體門禁卡。更多機款目前也正積極評估中，後續將另行公告。

Reno14薄荷綠上市資訊
OPPO Reno14 薄荷綠提供12GB+512GB一種容量，售價NT$19,990元，8月1日於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定電商平台搶先開賣。8月15日起將於全通路開賣。

▼OPPO與植物系生吐司餐廳Blivin Bakery跨界合作。

▲▼ Reno 14 。（圖／OPPO提供）

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