2億人保卡關！沈慶京連線怨「住院很煩」　盼解禁去海邊看爸媽

▲威京集團主席沈慶京涉京華城案被羈押已197天，今北院開庭，合議庭將讓沈以1億元現金加上科技監控交保。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

威京集團主席沈慶京遭羈押至今197天，北院今（17日）下午開庭審理交保條件，沈因住院，透過到庭律師手機與法庭連線。沈表明自己對「2億元人保」條件感到困難重重，表示因案件政治性質，朋友「怕惹麻煩，不敢保」，懇請法官考慮改為單純現金保釋，甚至一度說道：「我是個被害人，沒想到被收押這麼久。」

今日庭訊中，沈因仍在住院治療，透過律師手機遠距與合議庭連線。他一開口就語帶委屈地表示，法院開出的「2億元人保」條件太難，友人基於政治敏感性「都不敢保」，還說自己「只是個被害人，沒想到被關這麼久」，強調自己無串證理由，過去也從未逃避過任何司法程序，請求法官相信他。

審判長問他若拿不出人保，是否能多拿點現金補足？沈回應：「我個人沒什麼錢，薪水都用在公司營運，1億元現金已是極限」，希望降低保金才能兼顧身體、照顧公司與40幾萬股東。他懇求審判長體諒，改採1億元現金保釋即可。

針對健康狀況，審判長關心他輸尿管支架手術次數，沈說「做了5次，真的很煩，恨不得趕快出院」，語氣逗趣，引起旁聽席一陣輕笑。審判長又問要住多久，沈回：「我希望不要超過一個禮拜。」

審判長詢問他是否願配合加強科技監控與限制活動範圍於台北市，沈表態「沒意見」，但隨即補充：「我想我爸爸媽媽，想去（新北三芝）海邊拜他們」，請求法官放寬範圍。

審判長回應：「你若要去祭拜，可以另外聲請」，沈連忙問：「可不可以限制範圍包括北市和新北？」審判長則有點笑說：「新北就靠海啦！」並請他具狀列明希望前往的地區，提醒若靠海地區會觸發監控警示，若為祭拜可再提出申請。

公訴檢察官表示，對於原定的1億元交保與2億元人保條件，請法院依法審酌；至於科技監控部分，若為人道考量如前往三芝等地，檢方表達同意。

合議庭最後諭知，沈須於2天內或下週一前具狀說明活動範圍與保證條件是否到位，並於下週二（7月22日）上午9點半續行審理。

沈慶京自羈押後就醫多達273次、外醫11次、急診6次，北所與台北醫院皆認定其病情嚴重、不適合長期羈押，台北醫院更建議轉診至台大。由於台大醫院無專屬戒護病房、看守所人力亦無法支應，合議庭綜合評估後，7月11日裁准以3億元（1億元現金、2億元人保）交保，北檢未抗告。