加速災後房屋修繕！行政院祭鼓勵方案　簽約官方媒合業者加碼2萬

▲台南市新營、柳營連續降下豪雨，造成多處積淹水。（圖／民眾提供）



記者陳家祥／台北報導

為提升民眾修繕意願，行政院7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所今（1日）宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上之受災戶，若與前進指揮所媒合的廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。

中南部地區近來天災連連，先有丹娜絲颱風肆虐，接著又面對致災性豪大雨，導致家園復原進度緩慢。行政院近日陸續拍板受災戶租金補貼加碼、修繕貸款利息補貼、重建獎勵、租稅減免等，並協助地方政府成立危老重建輔導團等；另外，也公布風災家園復原慰助金方案，同時推出最高新台幣3萬元的「上工津貼補助金」，還有店家、攤商慰助金。

為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，並提升民眾修繕意願，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德今宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上之受災戶，若與前進指揮所媒合之廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。

陳金德說，此措施旨在提升修繕效率，協助災民儘速恢復安全居所，並落實行政院「迅速復原、民眾優先」的政策原則。

針對經濟弱勢戶，陳金德表示，因台南市政府已開設善款專戶，陳指揮官也表示，其房屋修繕作業由臺南市政府統籌辦理，相關修繕費用亦由市府全額負擔，期盼中央地方協力，不讓任何一戶災民在重建路上被落下。