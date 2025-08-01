有自信談比20％低？　賴清德：還沒簽會議總論但完成階段性成果

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日上午舉行記者會，說明台美暫時性關稅20％稅率時，被問及日本、南韓15％稅率都比台灣低，未來如何保持競爭力，以及是否有自信談得比20％更低？賴清德表示，談判還沒有簽最後的「會議總論」，但完成階段性成果，他強調20％不是台灣一開始目標，會繼續談判，爭取台灣更有利、更合理稅率。

由於台灣的主要競爭對手，日本、南韓的稅率都是15％，都比台灣目前的20％要低，對於接下來台灣要如何保持競爭力，並且在8月7日新關稅上路前，政府是否有自信談得比20％更低？

賴清德表示，談判還沒有簽最後的「會議總論」，雖然還沒有完成會議總論，但完成階段性成果，由原本4月2日32%稅率調降為20％的暫行稅率。

賴清德指出，未來會持續談判，20%不是台灣一開始目標，會繼續談判，爭取台灣更有利、更合理稅率；另外台灣競爭力方面，他強調，除了受衝擊產業，或是受衝擊的個別廠商，行政院的中小微型企業支持方案會予以協助，政府也會持續調整競爭力跟升級轉型，這部分行政院長卓榮泰上任之初，就有各種計畫，這也會確實來執行

賴清德說，希望經由台美談判可以深化台美經貿合作，特別是國防、科技多元領域合作，也提升台灣的產業競爭力，讓台灣產業升級轉型，進行台美雙方合作，增進彼此經貿關係跟台灣產業競爭力。