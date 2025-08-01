關稅20%！彰化水五金業者崩潰　王惠美轉述：訂單恐全部跑光

記者唐詠絮／彰化報導

美國對台啟動20%對等關稅，相較於日韓的較低稅率，台灣這波稅率翻倍從10%漲至20%，直接衝擊到彰化產業，雖然總統賴清德在臉書強調這是「暫時性關稅」，彰化縣長王惠美今早對此回應，「業界聽到都有點傻眼」，緊接著指出中央承諾持續協商，縣府也將密切聯繫廠商，研擬補救措施，協助參展或減輕負擔。

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▲彰化縣長王惠美對20%對等關稅的說法。（圖／記者唐詠絮攝）

▲受到美國關稅影響，彰化水五金產業受到重創。（示意圖／彰化縣政府提供，資料照）

彰化鹿港頂番婆是全球水五金重鎮，產值占全台8成以上，超過半數的國際知名品牌水龍頭都出自彰化，競爭對手包含韓國、中國及東南亞國家。稅率從10%暴增至20%，等於直接削減業者利潤。當地業者無奈表示：「這稅率讓我們根本沒競爭力，訂單可能全跑光！」若無轉圜餘地，年底前將是產業寒冬。業者急盼政府調整營業稅或營所稅，減輕成本壓力。

▲受到美國關稅影響，彰化水五金產業受到重創。（示意圖／彰化縣政府提供，資料照）

高關稅讓彰化產業產在國際市場競爭力下滑，業者擔心客戶轉向其他國家，掀起一波轉單潮。一旦訂單流失，恐難挽回。業者呼籲政府推出稅負減免配套，否則產業只能苦撐，等待轉機。

針對業者困境，彰化縣長王惠美今早表示，中央已強調關稅非最終定案，會持續與相關國家協商。縣府將與廠商保持緊密聯繫，未來視情況協助參展推廣或研擬補救方案，幫忙減輕衝擊。