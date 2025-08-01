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社會 社會焦點 保障人權

他為賺12萬元賣帳戶　代價被判刑4個月、罰款10萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）為了賺取12萬元報酬，竟將自己名下的銀行帳戶提款卡交給詐團使用，導致2名受害者被騙錢，損失14.9萬餘元。屏東地院法官日前審理之後，依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處阿哲有期徒刑4個月，併科罰金10萬元。

▲▼ 提款機,ATM,領錢,銀行。（示意圖／CFP）

▲阿哲為了賺取12萬元報酬，竟將自己的帳戶交給詐團使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲明知不能將金融帳戶資料交給他人使用，仍為了獲取12萬元報酬，在去年9月間把自己名下的銀行帳戶提款卡交給詐團。

接著，該詐團透過假買家、假中獎的話術，誘導2名受害者匯款，共計14萬9973元，這些錢全都被匯入阿哲的帳戶。後來受害者們發現被騙，立刻向警方報案。

屏東地院法官認為，阿哲正值青壯年，具有謀生能力，卻為了賺取高額報酬，隨意將自己的銀行帳戶交給詐團使用，不僅導致2名受害者受有財產損害，也影響到交易秩序，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，但尚未與受害者達成和解，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處他有期徒刑4個月，併科罰金10萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役100日，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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