不用靠普發1萬！他曝「民進黨1大招」挽回民心　效果大快人心

▲726大罷免落幕，25件罷免案全數未通過。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

726大罷免全軍覆沒，總統賴清德親上火線回應「大罷免結果」，反被網友怒酸切割「甩得真徹底」，如今黨內也掀起檢討風波。對此，律師林智群直言，想施政有感的話，可嘗試提案修法，酒駕、虐童傷害罪成立的話，可處鞭刑，公開處刑或是公布照片，不僅成本小又大快人心，支持度就提升了。

林智群律師在臉書粉專表示，若民進黨想挽回民心，其實不用靠發錢，不妨嘗試「提案修法，酒駕、虐童、家暴傷害罪成立的話，處鞭刑，公開處刑、公布照片」等做法。

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林智群認為，上述提到的絕招，不僅成本小又大快人心，「打擊面小，又是大家討厭的對象」，支持度就會自然而然提升了。

最後，林智群還說，執政黨想施政有感，「要嘛給利益（發錢），要嘛見血（槍決死刑犯）」，自古以來就是如此，人類到頭來還是猴子，用最原始的方式，就可以讓大部分人滿意。

文章引來大票網友討論，「還有詐騙修法加重」、「看到那個保護令超難過的」、「想看鞭刑直播」、「舉雙手贊成」、「一針見血」、「支持酒駕、詐騙、販毒一併修法加重刑責」、「詐騙集團，我也支持公布照片」、「就是這麼簡單粗暴」。