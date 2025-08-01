愛情老梗騙局再現！65歲女愛上假費玉清　投資5萬又險遭詐10萬

▲▼65歲沈姓婦人和自稱是費玉清假照片的男網友相戀，之前匯5萬買黃金當嫁妝，又再匯10萬元時被警方勸阻。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區一名婦人，日前在網路上認識盜用Fei yu ching（費玉清）的男網友，在噓寒問暖的攻勢下，落入詐騙老梗，之前已匯出5萬投資黃金，上個月底又再度要匯款10萬時，被機警的行員發現報警，警方到場查看，發現是網路交友詐騙的手法，成功勸說婦人保住10萬。

警方表示，住在楠梓區65歲的沈姓婦人，在通訊軟體上認識一位自稱Fei yu ching（費玉清）的男網友。對方盜用歌王早年照片，以帥氣的書生形象與每日噓寒問暖的溫柔攻勢，讓沈婦誤以為迎來第二春，兩人甚至以「老公、老婆」相稱。在感情升溫後，男網友便開始遊說沈婦投資黃金，謊稱賺來的錢可當作「嫁妝」。

沈婦不疑有他，先前已匯出5萬元，上個月底又前往銀行欲匯款10萬元時，因行員機警通報警方到場，在員警的苦心勸說下，沈婦才如夢初醒，驚覺對方是假冒身分、意圖詐財的騙子。雖然這筆10萬元成功保住，但先前匯出的5萬元卻已追討無門。

楠梓警分局在此呼籲，民眾在網路交友時務必提高警覺。如果對方從未見面就開始談論金錢，或要求匯款、投資，都應該視為警訊。防詐騙沒有捷徑，保持理性、多方查證是最好的保護。如遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，尋求專業協助，切勿讓一時的感情衝動，成為詐騙集團的「提款機」。