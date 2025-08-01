關稅20%！吳宗憲翻郭智輝昔日談話　嗆：下台負責吧

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普簽署行政命令，公布台灣對等關稅為20%；不過，經濟部長郭智輝6月份面對媒體提問時，針對關稅議題曾說，「關稅不至於談出比日本、韓國更差」。國民黨立委吳宗憲表示，「國難當頭的時候，卻剛好碰到一個這麼鬼混、還會騙人說謊的經濟部長，是國家的不幸」，「郭智輝部長，該下台負責了吧」。

「說好的對台美關稅談判有信心，不至於比日韓更差呢？」吳宗憲指出，今天早上，美國終於正式公布，對台灣關稅是20％，比日本與韓國的15％還高，郭智輝6月份才說「對美國來說，台灣應該是比較容易談判、比較穩定的對象，台灣優勢為AI晶片和AI伺服器等，不至於談出比日本、韓國更差的關稅。」結果呢？直接被打臉。

吳宗憲提到，台灣早就交出一堆籌碼，台積電赴美設廠、投資1650億美元，買了五千億美債，還開放萊豬、萊牛進口，結果換來這種結果？而且，談判桌上的代表，有國安局長蔡明彥，沒有郭智輝。「你人在哪？你不是有信心嗎？國家面臨挑戰時，你卻缺席，怎麼讓人相信你有能力捍衛產業與人民的利益？」

吳宗憲日前曾提過，「國難當頭的時候，卻剛好碰到一個這麼鬼混、還會騙人說謊的經濟部長，是國家的不幸。」「郭智輝部長，該下台負責了吧」。

