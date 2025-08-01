2孩等不到媽回家！騎機車上班被撞死　肇事男「開車快如水漂」

▲新北汐止新台五路死亡車禍，重機女騎士傷重不治。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區發生一起死亡車禍，1名47歲謝姓女子騎機車沿新台五路二段行駛時，遭同向47歲蔡姓男子駕駛的小客車撞飛，謝女當場重傷，送醫搶救仍不治身亡。據悉，謝女育有2個孩子，出門上班卻再也無法回家，令人鼻酸。蔡男經警方訊問後移送士林地檢署，檢方複訊後以過失致死罪諭知20萬元交保候傳。

事故發生於上月21日上午8時18分，地點位於新台五路二段往台北方向路段，當時車流量適中，蔡男疑車速過快，「快到打水漂」，甚至可能誤以為該路段如高速公路般暢行無阻，因此撞上謝女。

警方到場後立即進行交通管制與救援，經測試蔡男酒測值為0，但其駕駛行為疑涉公共危險，依法移送士林地檢署。檢方複訊後，暫依《刑法》第185條公共危險致死罪及過失致死罪方向偵辦，並以20萬元交保候傳。

《刑法》第185條規定，若損壞或壅塞道路、水路或橋梁等公眾往來設備，致生危險而導致死亡，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑；若致重傷，則可處三年以上十年以下有期徒刑。檢警將進一步鑑定車速、煞車痕跡及現場監視器影像，以釐清是否涉及此罪名。

汐止分局與交通分隊人員已於當日下午赴現場會勘，並建議改善該路段安全設計，包括增設警示標誌、檢討號誌配置等，以防止類似事故重演。至於責任歸屬與最終罪名，仍待檢警後續調查結果。